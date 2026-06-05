Інтерфакс-Україна
Події
12:20 05.06.2026

Кабмін спростив повернення молоді з тимчасово окупованих територій – Свириденко

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Кабмін спростив повернення молоді з тимчасово окупованих територій – Свириденко
Фото: Урядовий портал

Кабінет міністрів дозволив оформлювати посвідчення особи на повернення в Україну громадянам, народженим після 24 серпня 1991 року на тимчасово окупованій території, навіть якщо інформація про них відсутня в державних реєстрах, повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко

"Спрощуємо повернення молоді з тимчасово окупованих територій. Уряд запускає річний експериментальний проєкт, який дозволить оформлювати посвідчення особи на повернення в Україну громадянам, народженим після 24 серпня 1991 року на тимчасово окупованій території, навіть якщо інформація про них відсутня в державних реєстрах", – написала Свириденко в телеграм-каналі. 

За її словами, оформити документ можна буде через визначені закордонні дипломатичні установи України. 

Для встановлення особи використовуватимуться державні реєстри, а якщо цього недостатньо – підтвердження від близьких родичів, у тому числі через відеозв’язок.

"Це рішення охоплює людей, які через окупацію опинилися без чинних українських документів і фактично втратили можливість легально повернутися в Україну", – додала вона.

Зазначається, що оформити посвідчення можна буде безоплатно через визначені закордонні дипломатичні установи України, зокрема в Туреччині, Грузії, Вірменії, Казахстані та інших країнах, а для дітей до 16 років звернення зможуть подавати батьки або законні представники.

"На практиці це означає, що більше наших громадян зможуть виїхати з окупації або з території Росії та повернутися на підконтрольну Україні територію. Держава створює для цього зрозумілий і доступний механізм, який працюватиме навіть у складних життєвих обставинах. Кожен громадянин має знати: держава працює над тим, щоб шлях додому залишався відкритим", – наголосила прем’єр.

Теги: #свириденко #повернення_українців

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