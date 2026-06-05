Зеленський погодив проведення першого міжнародного форуму військових омбудсманів у Києві

https://president.gov.ua | Фото: https://president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із військовим омбудсманом Ольгою Решетиловою і погодив проведення першого міжнародного форуму військових омбудсманів у столиці.

"Глава держави погодив проведення першого міжнародного форуму військових омбудсманів у Києві. Україна має унікальний досвід розбудови системи захисту прав військовослужбовців під час повномасштабної війни й готова ділитися своїми напрацюваннями з партнерами. Ольга Решетилова фіналізує всі деталі, після цього напрацювання представлять суспільству", – повідомляє пресслужба Офісу президента у п’ятницю.

Під час зустрічі Решетилова доповіла, що за перші чотири місяці роботи Офіс Військового омбудсмана опрацював понад 8 тис. скарг і поновив права тисяч військовослужбовців. Зазначається, що найбільша кількість скарг надходить щодо лікування та направлення на військово-лікарські комісії.

Крім того, президент і військовий омбудсман обговорили прозорість нарахування грошового забезпечення, необхідність уніфікованих критеріїв обліку додаткових виплат і прозорого фінансового документообігу.

Решетилова зазначила, що у фокусі уваги залишається розбудова інфраструктури захисту прав іноземних громадян та осіб без громадянства, що стали на захист України.

"Офіс Військового омбудсмана провів комплексне дослідження та вже представив відповідні напрацювання. Ішлося також про системні порушення в окремих підрозділах Сил оборони. Ольга Решетилова зазначила: важливо, щоб була готовність командирів не замовчувати, а вирішувати проблеми та взаємодіяти з Офісом Військового омбудсмана", – повідомляє пресслужба.

Під час зустрічі також обговорили співпрацю Офісу Військового омбудсмана з Міністерством оборони, Генеральним штабом ЗСУ та іншими складовими сектору безпеки й оборони.