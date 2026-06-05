Інтерфакс-Україна
Події
12:10 05.06.2026

Петиція про оновлення правил роботи маршруток в Києві не набрала необхідних голосів

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Петиція про оновлення правил роботи маршруток в Києві не набрала необхідних голосів

Петиція на сайті Київської міської ради із закликом запровадити обов’язкову безготівкову оплату та оновити правила роботи маршрутного транспорту в столиці не набрала необхідної для розгляду кількості голосів.

Згідно з платформою петицій на сайті Київради, цю ініціативу було подано 6 квітня і станом на 5 червня петиція набрала лише 1,6 тис. голосів із 6 тис. необхідних.

"На сьогоднішній день значна частина маршрутного транспорту в місті Києві працює за застарілою моделлю: відсутня безготівкова оплата; розрахунок здійснюється готівкою через водія, що є незручним для значної частини пасажирів; відсутній прозорий облік пасажирів; нерегулярні інтервали руху та низька якість обслуговування. Це створює незручності для мешканців та гостей міста і не відповідає рівню сучасної європейської столиці", – йшлося у петиції.

На думку автора петиціх, це призводить до: непрозорості фінансових потоків; неможливості ефективного контролю перевізників; зниження якості транспортних послуг; гальмування розвитку громадського транспорту.

У зв’язку з чим, він пропонував: запровадити обов’язкову безготівкову оплату на всьому громадському транспорті міста (валідатори, QR-коди, банківські картки та інші сучасні способи оплати); внести зміни до договорів з перевізниками, передбачивши: обов’язкову електронну оплату, чіткі стандарти якості перевезень, контроль дотримання інтервалів руху; встановити перехідний період (6-12 місяців) для впровадження нових вимог; забезпечити контроль та відповідальність перевізників, зокрема запровадження штрафів за порушення і розірвання договорів у разі систематичного невиконання умов.

Як повідомлялося, в грудні 2023 року Київська влада не підтримала петицію про встановлення у столичних маршрутних таксі валідаторів для оплати проїзду.

Також в березні 2025 року петиція на сайті Київради із закликом ввести безготівкову оплату проїзду на маршрутах приватних перевізників в столиці набрала необхідну для розгляду кількість голосів. Влада її підтримала, але систему запроваджено не було.

Пізніше ще щонайменше дві петиція про запровадження безготівкової оплати проїзду в маршрутках Києва не набрала необхідних голосів.

Теги: #петиція #кмда #маршрутки #безготівкова_оплата

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