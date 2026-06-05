Ми очікуємо, що ПЦУ стане членом Всесвітньої ради церков – голова ДЕСС Єленський

Віктор Єленський, голова Державної служби з етнополітики та свободи совісті України. Київ, 02.06.2026 | Фото: Інтерфакс-Україна / Олександр Зубко

Голова Державної служби з етнополітики та свободи совісті України (ДЕСС) Віктор Єленський вважає, що Всесвітня рада церков є важливим майданчиком, і очікує, що Православна церква України (ПЦУ) може стати членом.

"У Всесвітній раді церков такого прецеденту не було, окрім тиску, який був здійснений на Реформатську церкву Нідерландів, що підтримувала апартеїд. У Всесвітній раді церков значну питому вагу мають церкви Глобального Півдня, і вони фактично домоглися того, що ця церква сама вийшла зі складу організації. Я вважаю, що саме церкви Глобального Півдня не підтримують виключення Російської православної церкви", – сказав Єленський в ексклюзивному інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на запитання, чому Всесвітня рада церков не виключає РПЦ зі свого складу.

Що стосується Конференції європейських церков, то він зазначив, що РПЦ вже перебуває поза її межами, оскільки не може змиритися з тим, що Православна церква України є членом КЄЦ.

"Ми очікуємо, що ПЦУ, попри очевидний спротив РПЦ та її сателітів, може стати членом Всесвітньої ради церков. Ми також очікували б візиту делегації ВРЦ до України, адже їхнім статутом передбачено можливість вивчення характеру віровчення та діяльності тієї чи іншої Церкви. Я вважаю, що Всесвітня рада церков є важливим майданчиком, і ситуація, коли жодна з українських церков не є її членом, не додає нам можливостей. Було б доцільно, щоб не лише Православна церква України, але й, можливо, окремі протестантсько-євангельські церкви також намагалися стати членами в цій організації", – додав він.

Як повідомлялося, голова Держетнополітики Віктор Єленський вважає, що після зміни влади в Угорщині накладання загальноєвропейських санкцій на Володимира Гундяєва (патріарх Російської православної церкви (РПЦ) Кирило) не блокуватиметься.

У лютому 2025 року Єленський закликав виключити РПЦ з Всесвітньої ради церков за співучасть у війні РФ проти України.