Інтерфакс-Україна
Події
12:08 05.06.2026

Ми очікуємо, що ПЦУ стане членом Всесвітньої ради церков – голова ДЕСС Єленський

2 хв читати
Віктор Єленський, голова Державної служби з етнополітики та свободи совісті України. Київ, 02.06.2026
Віктор Єленський, голова Державної служби з етнополітики та свободи совісті України. Київ, 02.06.2026 | Фото: Інтерфакс-Україна / Олександр Зубко

Голова Державної служби з етнополітики та свободи совісті України (ДЕСС) Віктор Єленський вважає, що Всесвітня рада церков є важливим майданчиком, і очікує, що Православна церква України (ПЦУ) може стати членом.

"У Всесвітній раді церков такого прецеденту не було, окрім тиску, який був здійснений на Реформатську церкву Нідерландів, що підтримувала апартеїд. У Всесвітній раді церков значну питому вагу мають церкви Глобального Півдня, і вони фактично домоглися того, що ця церква сама вийшла зі складу організації. Я вважаю, що саме церкви Глобального Півдня не підтримують виключення Російської православної церкви", – сказав Єленський в ексклюзивному інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на запитання, чому Всесвітня рада церков не виключає РПЦ зі свого складу.

Що стосується Конференції європейських церков, то він зазначив, що РПЦ вже перебуває поза її межами, оскільки не може змиритися з тим, що Православна церква України є членом КЄЦ.

"Ми очікуємо, що ПЦУ, попри очевидний спротив РПЦ та її сателітів, може стати членом Всесвітньої ради церков. Ми також очікували б візиту делегації ВРЦ до України, адже їхнім статутом передбачено можливість вивчення характеру віровчення та діяльності тієї чи іншої Церкви. Я вважаю, що Всесвітня рада церков є важливим майданчиком, і ситуація, коли жодна з українських церков не є її членом, не додає нам можливостей. Було б доцільно, щоб не лише Православна церква України, але й, можливо, окремі протестантсько-євангельські церкви також намагалися стати членами в цій організації", – додав він.

Як повідомлялося, голова Держетнополітики Віктор Єленський вважає, що після зміни влади в Угорщині накладання загальноєвропейських санкцій на Володимира Гундяєва (патріарх Російської православної церкви (РПЦ) Кирило) не блокуватиметься.

У лютому 2025 року Єленський закликав виключити РПЦ з Всесвітньої ради церков за співучасть у війні РФ проти України.

Теги: #інтервю #пцу #єленський #всесвітня_рада_церков #десс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:42 05.06.2026
Голова ДЕСС про запровадження релігійної форми реєстрації шлюбу: у принципі, це можливо, але не впевнений, що ініціатива є затребуваною

Голова ДЕСС про запровадження релігійної форми реєстрації шлюбу: у принципі, це можливо, але не впевнений, що ініціатива є затребуваною

11:16 05.06.2026
Голова ДЕСС: якщо УПЦ (МП) виконає припис, у неї заберуть статус афілійованої з РПЦ і відкличуть позов про ліквідацію

Голова ДЕСС: якщо УПЦ (МП) виконає припис, у неї заберуть статус афілійованої з РПЦ і відкличуть позов про ліквідацію

10:53 05.06.2026
Мінекономіки підготувало перший драфт проєкту закону про альтернативну службу – голова ДЕСС Єленський

Мінекономіки підготувало перший драфт проєкту закону про альтернативну службу – голова ДЕСС Єленський

10:23 05.06.2026
Питання сексуальної моралі будуть викликати напруження в країні під час вступу до ЄС – голова ДЕСС Єленський

Питання сексуальної моралі будуть викликати напруження в країні під час вступу до ЄС – голова ДЕСС Єленський

09:55 05.06.2026
Голова ДЕСС Єленський: після цієї війни ми багато дізнаємося про самовідданість наших капеланів

Голова ДЕСС Єленський: після цієї війни ми багато дізнаємося про самовідданість наших капеланів

09:32 05.06.2026
Після зміни влади в Угорщині накладання європейських санкцій на патріарха РПЦ Кирила не блокуватиметься – голова ДЕСС Єленський

Після зміни влади в Угорщині накладання європейських санкцій на патріарха РПЦ Кирила не блокуватиметься – голова ДЕСС Єленський

09:12 05.06.2026
Голова ДЕСС Єленський: задля запровадження державно-церковного партнерства змін до Конституції вносити не потрібно

Голова ДЕСС Єленський: задля запровадження державно-церковного партнерства змін до Конституції вносити не потрібно

13:50 03.06.2026
Менше чверті українців є вірянами ПЦУ, але понад половина за об'єднання ПЦУ з УПЦ

Менше чверті українців є вірянами ПЦУ, але понад половина за об'єднання ПЦУ з УПЦ

13:29 03.06.2026
Із УПЦ (МП) до ПЦУ перейшло майже 2 тис. релігійних громад із 2018р. – Держетнополітики

Із УПЦ (МП) до ПЦУ перейшло майже 2 тис. релігійних громад із 2018р. – Держетнополітики

09:39 01.06.2026
Єленський: Всесвітня рада церков мала би виключити РПЦ зі свого складу

Єленський: Всесвітня рада церков мала би виключити РПЦ зі свого складу

ВАЖЛИВЕ

Голова ДЕСС про запровадження релігійної форми реєстрації шлюбу: у принципі, це можливо, але не впевнений, що ініціатива є затребуваною

Голова ДЕСС: якщо УПЦ (МП) виконає припис, у неї заберуть статус афілійованої з РПЦ і відкличуть позов про ліквідацію

Мінекономіки підготувало перший драфт проєкту закону про альтернативну службу – голова ДЕСС Єленський

Кількість загиблих на харчовому підприємстві в Броварському районі зросла до 4 людей – ОВА

Питання сексуальної моралі будуть викликати напруження в країні під час вступу до ЄС – голова ДЕСС Єленський

ОСТАННЄ

У румунському порту Констанца вибухнув морський дрон

З Синельниківського району евакуювали 6,6 тис. цивільних, на Нікопольщині триває евакуація родин з дітьми

Екс-заступник міністра оборони генерал Гаврилюк став радником Шмигаля з питань ОПК

УЧХ працює над ліквідацією наслідків російської атаки БпЛА на Запоріжжя

Завершився перший рік пілотування програм політики "Освіта для життя" – Міносвіти

Путіну доповіли про відкритий лист Зеленського, повідомив Пєсков

Літня жінка поранена через удар по селищу Есхар на Харківщині

На Прикарпатті судитимуть посадовця ДСНС, який за гроші обіцяв роботу з відстрочкою від мобілізації

У Києві судитимуть жінку, яка виманила у військового майже 700 тис. грн нібито для лікування

Кількість постраждалих через атаку на будівлю "Яготинське для дітей" зросла до 7 людей – ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА