Інтерфакс-Україна
Події
12:07 05.06.2026

У румунському порту Констанца вибухнув морський дрон

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У румунському порту Констанца вибухнув морський дрон
Фото: https://unsplash.com/

У порту Констанца (Румунія) стався вибух безекіпажного катера, жертв немає, повідомили у міністерстві оборони Румунії.

"Морський дрон, виявлений сьогодні вранці, 5 червня, у цивільному порту Констанца, поблизу штаб-квартири Румунської агенції з порятунку людей на морі, самознищився близько 10:30, не спричинивши жертв", – йдеться у заяві відомства.

Як повідомили у Міноборони, БЕК належить до типу тих, що "використовуються у війні в Україні".

"Зазначаємо, що цей об’єкт не входить до озброєння Румунської армії і не брав участі в нещодавніх навчаннях, організованих Міністерством національної оборони в районі Чорного моря", – додали у повідомленні.

Зазначається, що справу розслідує прокуратура при Апеляційному суді Констанци.

Раніше інформаційний телеканал DIGI24 повідомляв, що БЕК був знайдений у п’ятницю вранці біля нафтового терміналу в районі причалів № 77-78 порту Констанци.

Теги: #дрон #румунія #порт

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