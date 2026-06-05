З Синельниківського району евакуювали 6,6 тис. цивільних, на Нікопольщині триває евакуація родин з дітьми

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В Дніпропетровській області триває евакуація з окремих територій Синельниківського та Нікопольського районів, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"На Синельниківщині – з 64 населених пунктів. Звідти вже виїхали 6,6 тис людей. Всі вони дорослі, дітей з небезпечних селищ вивезли раніше", – написав Ганжа в телеграм-каналі.

На Нікопольщині евакуюють всіх мешканців з однієї вулиці Марганця та майже 100 вулиць Нікополя. З Новокиївки, Іллінки та Вищетарасівки мають виїхати родини з дітьми. 125 хлопчиків та дівчат вже залишили рідні домівки. Загалом звідти евакуювалися близько 600 людей.