Екс-заступник міністра оборони генерал Гаврилюк став радником Шмигаля з питань ОПК

Генерал-лейтенант Іван Гаврилюк призначений радником з питань оборонно-промислового комплексу (ОПК) першого віце-прем’єр– міністра енергетики України Дениса Шмигаля на громадських засадах, повідомило Міністерство енергетики у п’ятницю.

До кінця травня 2026 року Гаврилюк обіймав посаду заступника міністра оборони України, де відповідав за низку напрямів, пов’язаних із забезпеченням оборонних потреб держави.

"Призначення Івана Гаврилюка посилить координацію у сфері оборонної промисловості та взаємодію між державними інституціями у питаннях розвитку оборонно-промислового потенціалу України", – зазначили у Міненерго.

У міністерстві нагадали, що до компетенції першого віце-прем’єр-міністра енергетики України Шмигаля належать, зокрема, питання оборонно-промислового комплексу та формування державної військово-промислової політики.