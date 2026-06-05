Інтерфакс-Україна
Події
12:01 05.06.2026

Екс-заступник міністра оборони генерал Гаврилюк став радником Шмигаля з питань ОПК

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Екс-заступник міністра оборони генерал Гаврилюк став радником Шмигаля з питань ОПК

Генерал-лейтенант Іван Гаврилюк призначений радником з питань оборонно-промислового комплексу (ОПК) першого віце-прем’єр– міністра енергетики України Дениса Шмигаля на громадських засадах, повідомило Міністерство енергетики у п’ятницю.

До кінця травня 2026 року Гаврилюк обіймав посаду заступника міністра оборони України, де відповідав за низку напрямів, пов’язаних із забезпеченням оборонних потреб держави.

"Призначення Івана Гаврилюка посилить координацію у сфері оборонної промисловості та взаємодію між державними інституціями у питаннях розвитку оборонно-промислового потенціалу України", – зазначили у Міненерго.

У міністерстві нагадали, що до компетенції першого віце-прем’єр-міністра енергетики України Шмигаля належать, зокрема, питання оборонно-промислового комплексу та формування державної військово-промислової політики.

Теги: #шмигаль #гаврилюк #опк #міненерго

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