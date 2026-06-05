УЧХ працює над ліквідацією наслідків російської атаки БпЛА на Запоріжжя

Фото: Red Cross Ukraine

Команда Українського Червоного Хреста (УЧХ) бере участь у ліквідації наслідків російської атаки БпЛА на Запоріжжя.

"Загін швидкого реагування Українського Червоного Хреста у Запорізькій області спільно з усіма рятувальними службами працює на місці ліквідації наслідків чергової атаки по місту. Волонтери надали першу допомогу шістьом пораненими, понад 20 людей у стані гострої реакції на стрес отримали першу психологічну допомогу", – повідомив УЧХ у Фейсбуці у п’ятницю.

Триває видача гуманітарної допомоги людям, чиї домівки постраждали внаслідок атаки.

Як повідомлялося, ввечері, 4 червня, внаслідок російської атаки безпілотним літальним апаратом по Запоріжжю загинула жінка, 16 людей поранено, серед яких 9-річна дитина. Пошкоджено три автомобілі та скління багатоквартирного будинку.