Інтерфакс-Україна
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11:54 05.06.2026

Завершився перший рік пілотування програм політики "Освіта для життя" – Міносвіти

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Завершився перший рік пілотування програм політики "Освіта для життя" – Міносвіти

Міністерство освіти і науки України завершило перший рік пілотування нових модельних навчальних програм і навчально-методичних матеріалів, розроблених у межах комплексної політики "Освіта для життя".

Згідно з повідомленням міністерства, перший етап упровадження нових навчально-методичних матеріалів інтегрованих та міжгалузевих курсів у базовій школі, розпочатий у вересні 2025 року, охоплював три освітні галузі – природничу, мистецьку та технологічну (курс STEM) (перелік пілотних програм для 5-6 класів оприлюднений на сайті МОН) – у 62 пілотних школах. 

Зокрема, у ньому взяли участь 3 172 учні 5 класу та 186 учителів, які працювали з новими матеріалами, адаптували їх до потреб своїх класів, надавали зворотний зв’язок і брали участь у заходах професійної підтримки.

"Перший рік пілотування став важливим етапом практичної перевірки нових підходів у реальних умовах шкільного життя. Він дав змогу побачити, які рішення вже є корисними для вчителів і учнів, а які потребують доопрацювання перед подальшим упровадженням", – зазначили у відомстві.

Так, пілотування показало, що практичні, дослідницькі та інтерактивні завдання можуть посилювати зацікавленість учнів і допомагати їм краще пов’язувати навчальний зміст із життєвими ситуаціями.

Також у відгуках учителі зазначали, що учні охоче долучалися до роботи в групах, виконували практичні завдання, обговорювали результати й пробували застосовувати знання на практиці.

Зазначається, що досвід першого року буде врахований під час підготовки наступного етапу пілотування. Зокрема, у фокусі подальшої роботи – доопрацювання навчально-методичних матеріалів, посилення практичної підтримки вчителів, розширення можливостей платформи "Освіта для життя", підготовка матеріалів для офлайн-використання та розвиток регулярної комунікації з педагогами.

У відомстві розповіли, що у 2026/2027 навчальному році учні, які розпочали навчання за новими модельними навчальними програмами у 5 класі, продовжать працювати за ними у 6 класі, що ддасть змогу простежити тяглість освітнього досвіду й краще оцінити, як нові підходи працюють у межах базової середньої освіти.

Також у новому навчальному році пілотування буде розширено на інші освітні галузі: математичну, громадянську та історичну, соціальну і здоров’язбережувальну, фізичну культуру, а також мовно-літературну галузь.

Серед іншого, для вчителів "другої хвилі" Міносвіти готує комплексну систему підтримки, базуючись на досвіді, який уже довів: українська школа здатна змінюватися разом із суспільством.

Як повідомлялося, в серпні 2025 року Міністерство освіти і науки затвердило концепції освітніх галузей на 2025-2030 роки в межах політики "Освіта для життя", у вересні – представило 10 концепцій освітніх галузей політики "Освіта для життя", запустило цифрову платформу "Освіта для життя".

"Освіта для життя" – це комплексна політика Міносвіти, спрямована на системне оновлення змісту шкільної освіти, продовження та посилення реформи "Нової української школи". Її мета – забезпечити цілісний освітнійдосвід, у якому зміст освіти, підходи до викладання та шкільний простір доповнюють одне одного й допомагають учням і ученицям ліпше розуміти світ і себе в ньому.

Теги: #освіта_для_життя #мон

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