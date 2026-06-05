Інтерфакс-Україна
Події
11:51 05.06.2026

Путіну доповіли про відкритий лист Зеленського, повідомив Пєсков

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Путіну доповіли про відкритий лист Зеленського, повідомив Пєсков

Володимиру Путіну доповіли про відкритий лист президента України Володимира Зеленського, повідомив прес-секретар глави Російської держави Дмитро Пєсков.

"Йому було повідомлено", – цитують Пєскова росЗМІ.

Він не став уточнювати, якою була реакція російського президента на цю інформацію.

"Не буду забігати вперед", – сказав представник Кремля.

За його словами, офіційними каналами цей лист не надходив.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський у відкритому листі до глави Кремля Володимира Путіна запропонував особисту зустріч для обговорення завершення війни і заявив, що Україна готова до прямих переговорів між лідерами двох держав.

Відкритий лист президента України, адресований голові Кремля Володимиру Путіну, буде офіційно надіслано Генеральному секретареві й усім державам-членам Організації Об’єднаних Націй, а також Раді Європи та Організації з безпеки і співробітництва в Європі, повідомили в МЗС України.

Теги: #путін #пєсков #лист #зеленський

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