Голова ДЕСС про запровадження релігійної форми реєстрації шлюбу: у принципі, це можливо, але не впевнений, що ініціатива є затребуваною

Віктор Єленський, голова Державної служби з етнополітики та свободи совісті України. Київ, 02.06.2026 | Фото: Інтерфакс-Україна / Олександр Зубко

Голова Державної служби з етнополітики та свободи совісті України (ДЕСС) Віктор Єленський заявляє, що відомство підтримуватиме ініціативу запровадження в Україні можливості релігійної форми державної реєстрації шлюбу, але не впевнений, що вона є дуже затребуваною.

"У принципі, це можливо. Люди приходять до церкви, де певна особа уповноважена державою здійснювати таку функцію. Тобто, крім сакральної санкції, ця людина має отримати відповідні повноваження від держави. У багатьох країнах саме так і є", – сказав Єленський в ексклюзивному інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на питання про його ставлення до ідеї запровадження в Україні можливості релігійної форми державної реєстрації шлюбу.

На уточнення, чи буде Держетнополітики підтримувати таку ініціативу, якщо вона виникне, голова ДЕСС відповів ствердно.

"Але я не впевнений, що така ініціатива є найбільш затребуваною, адже за останні 10 років було багато зроблено для того, щоб шлюби укладалися швидше й простіше, ніж раніше. Водночас, очевидно, бувають випадки, коли така форма також може бути доречною. У цьому контексті слід мати на увазі, що сьогодні існують населені пункти, особливо у прифронтових районах, де церква є якщо не єдиним, то головним інститутом, який підтримує життя громади", – додав він.

Як повідомлялося, у кінці травня представники Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій обговорили із членами Комітету Верховної Ради України з питань правової політики низку питань щодо проєкту нового Цивільного кодексу України. Рада церков заявила про підтримку визначеного в проєкті документу статусу шлюбу, як союзу між жінкою та чоловіком. Також учасники зустрічі обмінялися думками щодо релігійної форми державної реєстрації шлюбу, як запровадження додаткової правової можливості укладання шлюбу уповноваженим священнослужителем зареєстрованої релігійної організації із подальшим внесенням відповідних відомостей до Державного реєстру актів цивільного стану громадян.