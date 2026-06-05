На Прикарпатті судитимуть посадовця ДСНС, який за гроші обіцяв роботу з відстрочкою від мобілізації

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) завершили досудове розслідування щодо заступника начальника одного з управлінь – начальника відділу Головного управління ДСНС в Івано-Франківській області, який за гроші обіцяв допомогти з працевлаштуванням для отримання відстрочки від мобілізації.

"Слідство встановило, що до посадовця звернувся знайомий із проханням допомогти працевлаштувати чоловіка, який хотів уникнути призову на військову службу", – йдеться в повідомленні ДБР в телеграм-каналі в п’ятницю.

За інформацією відомства, оскільки кандидат не мав профільної освіти, необхідної для роботи в органах ДСНС, посадовець запропонував інший варіант – працевлаштування до АТ "Укрзалізниця".

"Фігурант запевняв, що може домовитися з представниками підприємства про оформлення чоловіка на роботу. За свої послуги він запросив $5 тис.", – уточнюється в повідомленні.

Половину суми посадовець отримав як аванс, а після оформлення "клієнта" на посаду машиніста бульдозера одержав решту коштів.

Під час передачі другої частини грошей працівники ДБР спільно зі Службою безпеки України затримали посадовця.

Посадовця ДСНС обвинувачують в одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ч. 2 ст. 369-2 КК України).

Обвинувальний акт скеровано до суду.

Раніше суд обрав обвинуваченому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

Під час обшуків у приміщеннях ГУ ДСНС в Івано-Франківській області, підрозділах АТ "Укрзалізниця", а також за місцями проживання та в транспортних засобах фігуранта правоохоронці вилучили документи та гроші.

Процесуальне керівництво здійснювала Івано-Франківська обласна прокуратура.