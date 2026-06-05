Інтерфакс-Україна
Події
11:30 05.06.2026

У Києві судитимуть жінку, яка виманила у військового майже 700 тис. грн нібито для лікування

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У Києві судитимуть жінку, яка виманила у військового майже 700 тис. грн нібито для лікування

У Києві судитимуть 41-річну жінку, яка з фейкової сторінки у соцмережах виманила у військового майже 700 тис. грн під приводом лікування від онкології, повідомляє Київська міська прокуратура.

"Дарницькою окружною прокуратурою міста Києва до суду скеровано обвинувальний акт відносно 41-річної мешканки столиці, яку обвинувачують у вчиненні шахрайства у великих розмірах", – йдеться в повідомленні прокуратури столиці в телеграм-каналі в п’ятницю.

За інформацією прокуратури, жінка зареєструвала у месенджері Telegram фейковий профіль із фото молодої дівчини та влітку 2024 року познайомилась із 31-річним військовим родом із Житомирщини.

"У переписці випадково з’ясувалось, що вони начебто із сусідніх сіл та мають спільних знайомих. Тож з часом листування перейшло у спілкування по телефону та розмови про кохання", – уточнюється в повідомленні.

В прокуратурі зазначають, що жінка вдавала турботу про військового та розповідала про свої проблеми зі здоров’ям – спочатку про ковід, потім про останні стадії раку та про те, що може померти.

Згідно з повідомленням, фігурантка "тиснула на жалість та писала, що нікому не потрібна", а військовий щиро вірив у ці розповіді й щоразу шукав гроші для своєї "коханої", яка зрештою поїхала "лікуватися у Німеччину".

У ході такого спілкування чоловік віддав обвинуваченій майже 700 тис. грн.

Теги: #київ #шахрайство #прокуратура

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