Кількість постраждалих через атаку на будівлю "Яготинське для дітей" зросла до 7 людей – ОВА

Фото: https://t.me/Mykola_Kalashnyk

За оновленою інформацією, кількість постраждалих внаслідок удару російських безпілотників по підприємству "Яготинське для дітей" у Броварському районі зросла до семи людей, повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.

"За попередньою інформацією, постраждали семеро людей. На жаль, наразі відомо про чотирьох загиблих. Рятувальники продовжують розбирати завали. За наявною інформацією, під ними можуть перебувати ще двоє людей", – йдеться у повідомленні.

На місці працюють усі оперативні служби. Триває ліквідація наслідків атаки та встановлення остаточних масштабів руйнувань.

Раніше було відомо про чотирьох загиблих та чотирьох постраждалих.

Як видно на фото, опублікованих ДСНС, постраждала адмінбудівля підприємства "Яготинське для дітей".