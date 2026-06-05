Інтерфакс-Україна
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11:16 05.06.2026

Голова ДЕСС: якщо УПЦ (МП) виконає припис, у неї заберуть статус афілійованої з РПЦ і відкличуть позов про ліквідацію

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Віктор Єленський, голова Державної служби з етнополітики та свободи совісті України. Київ, 02.06.2026
Віктор Єленський, голова Державної служби з етнополітики та свободи совісті України. Київ, 02.06.2026 | Фото: Інтерфакс-Україна / Олександр Зубко

Голова Державної служби з етнополітики та свободи совісті України (ДЕСС) Віктор Єленський заявляє, що в будь-який момент, коли Українська православна церква (Московського патріархату) виконає умови припису, у неї заберуть статус афілійованої з Російською православною церквою (РПЦ) і відкличуть позов про припинення діяльності.

"Позов про припинення Київської митрополії іще не розглядався по суті. Проти ДЕСС висунуто значну кількість зустрічних позовів, плюс очевидним є затягування часу, яке межує зі зловживанням правосуддям. З іншого боку, суди, усвідомлюючи чутливість цієї справи, прагнуть дотриматися максимальної процесуальної точності. Для адвокатів і керівництва Київської митрополії важливо, щоб розгляд не перейшов у фазу розгляду по суті, адже тоді доведеться пояснювати, чому Київська митрополія застосовує такі масштабні й добре фінансовані зусилля для збереження підпорядкування Московському патріархату, а також чому вона залучає лобістські компанії за кордоном, які дискредитують Україну, і чому, наприклад, упродовж 2024-2025 роках було сплачено 180 тис. доларів фірмі Роберта Амстердама, який закликає не допомагати Україні", – сказав Єленський в ексклюзивному інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна", коментуючи судовий процес щодо припинення діяльності УПЦ (МП).

На запитання, чи є ще можливість для УПЦ (МП) виконати вимоги припису, щоб у неї забрали статус афілійованої з РПЦ і відкликали позов із суду, голова Держетнополітики заявив, що в будь-який момент Київська митрополія може виконати вимоги припису і тоді закон "Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій" до неї не застосовуватиметься.

Що стосується перелік релігійних організацій, які входять до структури або пов’язані зі структурою УПЦ (МП), голова Служби зазначив, що ДЕСС буде їх перевіряти на афілійованість із забороненою в Україні РПЦ або на афілійованість із афілійованою із РПЦ релігійною організацією.

"У разі встановлення такої афіліації, кожна із цих організацій отримає припис про усунення порушень законодавства про свободу совісті", – розповів він.

Як повідомлялося, у серпні 2024 року Верховна Рада ухвалила закон "Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій", що забороняє діяльність в Україні релігійних організацій, афілійованих із РПЦ.

У травні 2025 року Держетнополітики почала дослідження щодо питання наявності ознак афілійованості УПЦ (МП) з забороненою іноземною релігійною організацією, і в липні заявила, що виявила ознаки афілійованості УПЦ (МП) з РПЦ.

17 липня 2025 року Держетнополітики винесено УПЦ (МП) припис про усунення порушень законодавства про свободу совісті та релігійні організації, а також затвердила перелік релігійних організацій, які входять до структури або пов’язані з УПЦ (МП).

Пізніше УПЦ (МП) надіслала лист до Держетнополітики з роз’ясненням позиції щодо статусу Церкви, а також заявила, що припис є втручанням у внутрішнє життя церкви і не може бути виконаний.

В кінці серпня Держетнополітики визнало УПЦ (МП) афілійованою з РПЦ. Згідно з законом "Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій", УПЦ (МП) через 60 днів достроково позбудеться права на користування державним і комунальним майном.

В кінці серпня 2025 року Держетнополітики подала позов до суду про припинення діяльності УПЦ (МП), яка визнана афілійованою з РПЦ. Також суд просять передати державі її майно, кошти та інші активи, крім культового.

УПЦ (МП) у свою чергу просить суд визнати протиправним і скасувати наказ Держетнополітики про визнання Церкви афілійованою з РПЦ. Також УПЦ (МП) подала до суду зустрічний позов у справі про припинення діяльності Церкви.

Теги: #єленський #упц_мп #рпц #десс

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