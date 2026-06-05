На Херсонщині за добу одна людина загинула та 24 поранено, серед постраждалих дитина, сім поліцейських і троє медпрацівників

Російські окупанти минулої доби атакували звільнені населені пункти правобережної Херсонщини з артилерії, мінометів, реактивних систем залпового вогню та БпЛА різних типів.

"Зазнали пошкоджень чотири багатоквартирні та п’ять приватних будинків, два медичні заклади, офісне приміщення, карета екстреної медичної допомоги, два службові автомобілі поліції та шість цивільних автівок, вісім одиниць спецтехніки для ремонту доріг, гараж", – повідомляє пресслужба Національної поліції України.

Так, внаслідок артилерійського обстрілу Комишан пошкоджено два приватні будинки та постраждала 47-річна жінка. Вона дістала мінно-вибухову й черепно-мозкову травми, струс головного мозку, контузію. Через скид вибухівки з БпЛА 55-річна жителька селища дістала мінно-вибухову травму, уламкові поранення тулуба та стегна.

З артилерії війська РФ обстріляли і Білозерку. 50-річний місцевий житель отримав мінно-вибухову травму та струс головного мозку.

У Дніпровському районі Херсона росіяни систематично били FPV-дронами по будівлі лікарні та транспортних засобах на її території. Пошкоджено приміщення лікарні, карету екстреної медичної допомоги, два цивільні автомобілі. Постраждали двоє медпрацівників. У 64-річної жінки та 65-річного чоловіка діагностували мінно-вибухові травми й контузії. Також медична допомога знадобилася 44-річній цивільній жінці. Вона дістала мінно-вибухову та черепно-мозкову травми, контузію.

Ще один цивільний автомобіль пошкоджено через скид боєприпасу з БпЛА.

У Корабельному районі в результаті удару FPV-дроном по багатоквартирному будинку постраждав 12-річний хлопчик. Його доправили до лікарні з вибуховою та черепно-мозковою травмами, контузією.

Окупанти вдарили і по автомобілю, внаслідок чого медична допомога знадобилася двом чоловікам віком 45 і 54 роки. У них діагностували вибухові та черепно-мозкові травми, контузії, уламкові поранення.

В результаті подальших атак по медичну допомогу звернулися 39-річний чоловік та 50-річна жінка. У них вибухові та черепно-мозкові травми, уламкові поранення кінцівок. Також медична допомога знадобилася двом працівникам поліції. Правоохоронець дістав контузію. Його 44-річна колега отримала вибухову й черепно-мозкову травми, контузію, уламкові поранення кінцівок. Зазнали пошкоджень багатоквартирний будинок й автомобіль.

Російські військові скинули вибухівку з БпЛА на 75-річного чоловіка, він загинув на місці.

Житлові квартали перебували і під артилерійським обстрілом, пошкоджено медичний заклад, два автомобілі, гараж.

У мікрорайоні "Корабел" через скид із безпілотника 50-річний чоловік отримав вибухову травму й уламкове поранення руки.

У мікрорайоні "Північний" в результаті скиду вибухівки з БпЛА пошкоджено два службові автомобілі поліції та постраждали п’ятеро поліцейських. У всіх діагностували контузії.

Також окупанти спрямували ударний безпілотник на багатоквартирний будинок, який пошкоджено. Ще одну багатоповерхівку в тому ж районі пошкоджено артобстрілом.

У центральній частині міста внаслідок артобстрілу пошкоджено офісне приміщення. Також пошкоджено приватний будинок внаслідок удару дроном типу "FPV".

У Високопільській громаді росіяни вдарили ударним БпЛА по спецтехніці для ремонту доріг. В результаті чого пошкоджено бензовоз, тягач, трал, три асфальтоукладачі, вагончик. На місці зайнялася пожежа, яку ліквідували.

У Костирці військові окупаційної армії спрямували FPV-дрони на два приватні будинки, які пошкоджено.

Артилерійським вогнем пошкоджено багатоквартирний будинок в Антонівці.

Крім цього, по медичну допомогу звернулися жителька Надіївки та четверо херсонців, серед яких лікар. Усі вони постраждали внаслідок ворожих обстрілів днями раніше. У людей діагностували мінно-вибухові травми, контузії, уламкові поранення. У медпрацівника ще й отруєння продуктами горіння.

Загалом від ворожих обстрілів потерпали Херсон, Антонівка, Комишани, Микільське, Білозерка, Широка Балка, Садове, Сонячне, Кізомис, Зимівник, Понятівка, Станіслав, Олександрівка, Софіївка, Осокорівка, Нововоскресенське, Трифонівка, Миролюбівка, Костирка, Раківка, Борозенське, Іванівка, Урожайне, Козацьке, Веселе.

Поліція відреагувала на 650 заяв і повідомлень громадян про кримінальні правопорушення та інші події. Відкрито 39 проваджень за ст. 438 "Воєнні злочини" Кримінального кодексу України.