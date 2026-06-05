Інтерфакс-Україна
Події
11:02 05.06.2026

На Сумщині та Чернігівщині найбільший обсяг нових відключень через пошкоджене енергообладнання – "Укренерго"

1 хв читати
На Сумщині та Чернігівщині найбільший обсяг нових відключень через пошкоджене енергообладнання – "Укренерго"

Ворог продовжує атакувати цивільну енергетичну інфраструктуру України і станом на ранок 5 червня внаслідок ворожих дронових атак та артилерійських обстрілів прифронтових і прикордонних з РФ регіонів є нові знеструмлення на Харківщині, Херсонщині, Дніпропетровщині та Запоріжжі.

"Найскладнішою є ситуація у Сумській та Чернігівській областях, де через пошкоджене ворогом устаткування обсяг нових знеструмлень найбільший", – повідомило НЕК "Укренерго" у п’ятницю.

Наразі скрізь, де це дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи.

Окрім того, за повідомленням Міністерства енергетики України, на Сумщині без електропостачання залишаються три населених пункти через негоду. Ремонтні бригади працюють над відновленням.

Своєю чергою, за даними "Укренерго", споживання електроенергії в енергосистемі демонструє тенденцію до зниження і сьогодні, 4 червня, станом на 9:30, воно було на 2,8% нижчим, ніж в цей же час попереднього дня – у середу.

"Причина змін – сонячна погода у частині центральних та західних областей. Це зумовлює вищу ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне зменшення обсягу енергоспоживання із загальної мережі", – зазначив системний оператор.

Теги: #укренерго #атаки_рф #знеструмлення #чернігівщина #енергетика #сумщина

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:47 05.06.2026
Літня жінка поранена через удар по селищу Есхар на Харківщині

Літня жінка поранена через удар по селищу Есхар на Харківщині

11:18 05.06.2026
Кількість постраждалих через атаку на будівлю "Яготинське для дітей" зросла до 7 людей – ОВА

Кількість постраждалих через атаку на будівлю "Яготинське для дітей" зросла до 7 людей – ОВА

11:13 05.06.2026
На Херсонщині за добу одна людина загинула та 24 поранено, серед постраждалих дитина, сім поліцейських і троє медпрацівників

На Херсонщині за добу одна людина загинула та 24 поранено, серед постраждалих дитина, сім поліцейських і троє медпрацівників

10:33 05.06.2026
Кількість загиблих на харчовому підприємстві в Броварському районі зросла до 4 людей – ОВА

Кількість загиблих на харчовому підприємстві в Броварському районі зросла до 4 людей – ОВА

10:04 05.06.2026
До двох людей збільшилась кількість загиблих через удар окупантів по Павлограду – ОВА

До двох людей збільшилась кількість загиблих через удар окупантів по Павлограду – ОВА

10:02 05.06.2026
За добу ворог понад 40 разів обстрілював Сумщину: загинули 2 людини, ще 14 постраждали

За добу ворог понад 40 разів обстрілював Сумщину: загинули 2 людини, ще 14 постраждали

09:23 05.06.2026
На Сумщині внаслідок атак БпЛА у Конотопі та Білопіллі травмовано п'ятеро людей серед них троє дітей – ДСНС

На Сумщині внаслідок атак БпЛА у Конотопі та Білопіллі травмовано п'ятеро людей серед них троє дітей – ДСНС

13:07 04.06.2026
Енергетики у травні повернули світло для понад 4 млн споживачів – Міненерго

Енергетики у травні повернули світло для понад 4 млн споживачів – Міненерго

10:46 04.06.2026
Ворожий БПЛА атакував автомобіль "Сумиобленерго", є знеструмлені споживачі внаслідок обстрілів у шести областях

Ворожий БПЛА атакував автомобіль "Сумиобленерго", є знеструмлені споживачі внаслідок обстрілів у шести областях

09:56 04.06.2026
Окупанти обстріляли 35 населених пунктів Сумської області за добу, є загиблий – обладміністрація

Окупанти обстріляли 35 населених пунктів Сумської області за добу, є загиблий – обладміністрація

ВАЖЛИВЕ

Голова ДЕСС про запровадження релігійної форми реєстрації шлюбу: у принципі, це можливо, але не впевнений, що ініціатива є затребуваною

Голова ДЕСС: якщо УПЦ (МП) виконає припис, у неї заберуть статус афілійованої з РПЦ і відкличуть позов про ліквідацію

Мінекономіки підготувало перший драфт проєкту закону про альтернативну службу – голова ДЕСС Єленський

Кількість загиблих на харчовому підприємстві в Броварському районі зросла до 4 людей – ОВА

Питання сексуальної моралі будуть викликати напруження в країні під час вступу до ЄС – голова ДЕСС Єленський

ОСТАННЄ

Екс-заступник міністра оборони генерал Гаврилюк став радником Шмигаля з питань ОПК

УЧХ працює над ліквідацією наслідків російської атаки БпЛА на Запоріжжя

Завершився перший рік пілотування програм політики "Освіта для життя" – Міносвіти

Путіну доповіли про відкритий лист Зеленського, повідомив Пєсков

Голова ДЕСС про запровадження релігійної форми реєстрації шлюбу: у принципі, це можливо, але не впевнений, що ініціатива є затребуваною

На Прикарпатті судитимуть посадовця ДСНС, який за гроші обіцяв роботу з відстрочкою від мобілізації

У Києві судитимуть жінку, яка виманила у військового майже 700 тис. грн нібито для лікування

Голова ДЕСС: якщо УПЦ (МП) виконає припис, у неї заберуть статус афілійованої з РПЦ і відкличуть позов про ліквідацію

Мінекономіки підготувало перший драфт проєкту закону про альтернативну службу – голова ДЕСС Єленський

Поліція повідомила про підозру військовому ТЦК та члену ДФТГ за побиття ветерана в Києві

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА