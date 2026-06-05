На Сумщині та Чернігівщині найбільший обсяг нових відключень через пошкоджене енергообладнання – "Укренерго"

Ворог продовжує атакувати цивільну енергетичну інфраструктуру України і станом на ранок 5 червня внаслідок ворожих дронових атак та артилерійських обстрілів прифронтових і прикордонних з РФ регіонів є нові знеструмлення на Харківщині, Херсонщині, Дніпропетровщині та Запоріжжі.

"Найскладнішою є ситуація у Сумській та Чернігівській областях, де через пошкоджене ворогом устаткування обсяг нових знеструмлень найбільший", – повідомило НЕК "Укренерго" у п’ятницю.

Наразі скрізь, де це дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи.

Окрім того, за повідомленням Міністерства енергетики України, на Сумщині без електропостачання залишаються три населених пункти через негоду. Ремонтні бригади працюють над відновленням.

Своєю чергою, за даними "Укренерго", споживання електроенергії в енергосистемі демонструє тенденцію до зниження і сьогодні, 4 червня, станом на 9:30, воно було на 2,8% нижчим, ніж в цей же час попереднього дня – у середу.

"Причина змін – сонячна погода у частині центральних та західних областей. Це зумовлює вищу ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне зменшення обсягу енергоспоживання із загальної мережі", – зазначив системний оператор.