Поліція повідомила про підозру військовому ТЦК та члену ДФТГ за побиття ветерана в Києві

Поліцейські Києва повідомили про підозру військовослужбовцю ТЦК та члену ДФТГ у зв’язку із побиттям ветерана у Шевченківському районі столиці в травні цього року.

"Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що ввечері на вулиці Стеценка група оповіщення Шевченківського районного в м. Києві ТЦК та СП здійснювала заходи з перевірки військово-облікових документів у громадян", – йдеться в повідомленні поліції Києва на сайті у п’ятницю.

Як наголошують в поліції, у подальшому під час перевірки документів між учасниками групи оповіщення та водієм зупиненого автомобіля виник конфлікт щодо проходження військової служби.

"Під час сутички один із військовослужбовців завдав водієві декілька ударів руками по тілу, а член добровольчого формування застосував сльозогінний газ до ветерана", – зазначається в повідомленні.

Відповідно до висновку судово-медичної експертизи, отримані потерпілим ушкодження у вигляді синців належать до категорії легких тілесних ушкоджень.

Дізнавачі Шевченківського управління поліції за процесуального керівництва прокуратури повідомили про підозру 35-річному військовослужбовцю Шевченківського районного в м. Києві ТЦК та СП та 38-річному члену добровольчого формування територіальної громади за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України – умисне легке тілесне ушкодження.

Досудове розслідування триває.

Як повідомлялося, 22 травня поліція розпочала кримінальне провадження за фактом побиття ветерана у Шевченківському районі столиці.

Як уточнило агентству "Інтерфакс-Україна" поінформоване джерело, йдеться про українського ветерана Артема Мороза, який втратив на фронті обидві ноги.