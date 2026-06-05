Інтерфакс-Україна
Події
10:40 05.06.2026

Поліція повідомила про підозру військовому ТЦК та члену ДФТГ за побиття ветерана в Києві

2 хв читати
Поліція повідомила про підозру військовому ТЦК та члену ДФТГ за побиття ветерана в Києві

Поліцейські Києва повідомили про підозру військовослужбовцю ТЦК та члену ДФТГ у зв’язку із побиттям ветерана у Шевченківському районі столиці в травні цього року.

"Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що ввечері на вулиці Стеценка група оповіщення Шевченківського районного в м. Києві ТЦК та СП здійснювала заходи з перевірки військово-облікових документів у громадян", – йдеться в повідомленні поліції Києва на сайті у п’ятницю.

Як наголошують в поліції, у подальшому під час перевірки документів між учасниками групи оповіщення та водієм зупиненого автомобіля виник конфлікт щодо проходження військової служби.

"Під час сутички один із військовослужбовців завдав водієві декілька ударів руками по тілу, а член добровольчого формування застосував сльозогінний газ до ветерана", – зазначається в повідомленні.

Відповідно до висновку судово-медичної експертизи, отримані потерпілим ушкодження у вигляді синців належать до категорії легких тілесних ушкоджень.

Дізнавачі Шевченківського управління поліції за процесуального керівництва прокуратури повідомили про підозру 35-річному військовослужбовцю Шевченківського районного в м. Києві ТЦК та СП та 38-річному члену добровольчого формування територіальної громади за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України – умисне легке тілесне ушкодження.

Досудове розслідування триває.

Як повідомлялося, 22 травня поліція розпочала кримінальне провадження за фактом побиття ветерана у Шевченківському районі столиці.

Як уточнило агентству "Інтерфакс-Україна" поінформоване джерело, йдеться про українського ветерана Артема Мороза, який втратив на фронті обидві ноги.

Теги: #побиття #ветеран #тцк #нацполіція

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:15 05.06.2026
Поліція провела майже 60 одночасних обшуків у посадовців ВЛК: виявлено недостовірних відомостей у деклараціях на 200 млн грн

Поліція провела майже 60 одночасних обшуків у посадовців ВЛК: виявлено недостовірних відомостей у деклараціях на 200 млн грн

18:28 04.06.2026
Нацполіція України і ФБР США підтвердили готовність до подальшого розвитку партнерства

Нацполіція України і ФБР США підтвердили готовність до подальшого розвитку партнерства

18:07 04.06.2026
Кільком працівникам Ужгородського ТЦК повідомлено про підозри у злочинах – омбудсман

Кільком працівникам Ужгородського ТЦК повідомлено про підозри у злочинах – омбудсман

13:59 04.06.2026
На Вінниччині ДБР повідомило про підозру двом посадовцям ТЦК за "паперову мобілізацію"

На Вінниччині ДБР повідомило про підозру двом посадовцям ТЦК за "паперову мобілізацію"

10:16 04.06.2026
На Донеччині 5 людей загинули, ще 11 поранені – Нацполіція

На Донеччині 5 людей загинули, ще 11 поранені – Нацполіція

19:02 02.06.2026
Верховний суд підтвердив законність вилучення квартири у сім'ї заступника начальника Полтавського облТЦК

Верховний суд підтвердив законність вилучення квартири у сім'ї заступника начальника Полтавського облТЦК

17:25 31.05.2026
Окупанти атакували автомобіль поліції в Херсоні, троє правоохоронців отримали контузії та поранення

Окупанти атакували автомобіль поліції в Херсоні, троє правоохоронців отримали контузії та поранення

16:23 29.05.2026
У Полтаві судитимуть посадовців за розкрадання понад 5,3 млн грн на закупівлі супутникових телефонів для ЗСУ – поліція

У Полтаві судитимуть посадовців за розкрадання понад 5,3 млн грн на закупівлі супутникових телефонів для ЗСУ – поліція

14:45 29.05.2026
Двох підлітків шпиталізовано через підрив на НВП у Харківській області

Двох підлітків шпиталізовано через підрив на НВП у Харківській області

14:24 29.05.2026
Поліцейський в Рівному ймовірно скоїв самогубство

Поліцейський в Рівному ймовірно скоїв самогубство

ВАЖЛИВЕ

Кількість загиблих на харчовому підприємстві в Броварському районі зросла до 4 людей – ОВА

Питання сексуальної моралі будуть викликати напруження в країні під час вступу до ЄС – голова ДЕСС Єленський

Голова ДЕСС Єленський: після цієї війни ми багато дізнаємося про самовідданість наших капеланів

Після зміни влади в Угорщині накладання європейських санкцій на патріарха РПЦ Кирила не блокуватиметься – голова ДЕСС Єленський

Голова ДЕСС Єленський: задля запровадження державно-церковного партнерства змін до Конституції вносити не потрібно

ОСТАННЄ

СБУ: Вперше в Україні 15 років тюрми отримала чинна суддя – голова Полтавського райсуду, яка працювала на ФСБ

Кількість загиблих на харчовому підприємстві в Броварському районі зросла до 4 людей – ОВА

"Нова пошта" повідомила про тимчасове призупинення роботи сортувального центру після ранкового вибуху в Києві

На посади цифрових офіцерів уже призначено понад 800 фахівців із запланованих 2 тис.

Питання сексуальної моралі будуть викликати напруження в країні під час вступу до ЄС – голова ДЕСС Єленський

До двох людей збільшилась кількість загиблих через удар окупантів по Павлограду – ОВА

За добу ворог понад 40 разів обстрілював Сумщину: загинули 2 людини, ще 14 постраждали

Рух транспорту через КПП "Солотвино" на кордоні з Румунією буде призупинено з 8 по 17 червня через ремонт мосту

Голова ДЕСС Єленський: після цієї війни ми багато дізнаємося про самовідданість наших капеланів

Другий Київський ярмарок мистецької книги відбудеться у Києві 5-7 червня

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА