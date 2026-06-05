СБУ: Вперше в Україні 15 років тюрми отримала чинна суддя – голова Полтавського райсуду, яка працювала на ФСБ

Суддю Полтавського районного суду засуджено за державну зраду до 15 років позбавлення волі, повідомили у Службі безпеки України.

"За матеріалами Служби безпеки 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримала агентка ФСБ, яку СБУ затримала у квітні 2023 року у Полтаві. Нею виявилась завербована ворогом голова місцевого районного суду, яка "зливала" локації Сил оборони на півдні України і пропагувала рашизм", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі спецслужби.

За матеріалами справи, на початку повномасштабної війни жінка перебувала у Бердянську, де на той час працювала суддею міськрайонного суду. Після захоплення міста посадовиця вийшла на ФСБ і погодилася співпрацювати з російською спецслужбою.

"Встановлено, що у березні 2022 року вона передала рашистам дані про переміщення трьох бійців окремого загону спецпризначення "Азов" з Маріуполя у напрямку Мангуша. Крім цього, задокументовано, як зрадниця рекомендувала своєму куратору від ФСБ кандидатури на посаду гауляйтера Бердянська та керівника захопленої місцевої лікарні", – розповіли в СБУ.

В той же час зловмисниця агітувала своїх колег підтримати кремлівський режим і співпрацювати з ворогом.

Як встановило слідство, влітку 2022 року вона виїхала на підконтрольну Україні територію, де згодом влаштувалася до Полтавського райсуду.

Співробітники Служби безпеки затримали її в робочому кабінеті держустанови.

На підставі доказів, зібраних слідчими СБУ, суд визнав зловмисницю винною за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Розслідування проводили співробітники СБУ в Запорізькій області за процесуального керівництва обласної прокуратури.