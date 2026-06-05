Кількість загиблих на харчовому підприємстві в Броварському районі зросла до 4 людей – ОВА

Фото: Київська ОВА

За оновленою інформацією, внаслідок удару російських безпілотників по підприємству харчової промисловості у Броварському районі на Київщині загинули чотири людини, повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.

"На жаль, кількість загиблих унаслідок ворожої атаки на мирне підприємство у Броварському районі зросла до чотирьох людей", – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, на території підприємства триває пожежа адміністративної будівлі, частково зруйновані конструкції. За оперативною інформацією, в будівлі можуть перебувати люди. Двох працівників рятувальникам уже вдалося деблокувати.

Раніше було відомо про одного загиблого і чотирьох постраждалих.