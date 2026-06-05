Інтерфакс-Україна
Події
10:31 05.06.2026

"Нова пошта" повідомила про тимчасове призупинення роботи сортувального центру після ранкового вибуху в Києві

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"Нова пошта" повідомила про тимчасове призупинення роботи сортувального центру після ранкового вибуху в Києві
Фото: https://t.me/gunpKyiv

Лідер експрес-відправлень в Україні "Нова пошта" повідомила про загибель співробітника та двох постраждалих працівників внаслідок вибуху на території сортувального депо у Києві вранці, 5 червня, через що роботу об’єкта тимчасово зупинено.

"На жаль, у результаті інциденту загинув наш працівник Іван Жарий, 58 років. Ще двоє співробітників: Вадим Проценко, 41 рік, та Денис Карачов, 37 років, отримали травми та перебувають під наглядом медиків", – повідомила пресслужба "Нової пошти" у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

У компанії наголосили, що перебувають на постійному зв’язку з їхніми родинами та надають всю необхідну допомогу і підтримку. Також "Нова пошта" візьме на себе організацію поховання загиблого колеги.

Зазначається, що наразі пожежу локалізовано.

"На місці тривають слідчі дії та робота профільних служб для встановлення всіх обставин і причин події ", – додали у пресслужбі.

У "Новій пошті" уточнили, що до завершення офіційного розслідування компанія утримується від коментарів щодо можливих причин інциденту.

"Нова пошта" повністю співпрацює з правоохоронними органами та рятувальними службами. Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким і колегам загиблого співробітника", – повідомили в пресслужбі.

Як повідомлялося, в Оболонському районі столиці ранком п’ятниці стався вибух на території сортувального центру поштового оператора, внаслідок чого загинула одна людина та ще двоє отримали поранення.

За попередньою інформацією, вибух стався під час огляду однієї з посилок.

Згодом пресслужба Київської міської прокуратури повідомила, що вибух у поштовому терміналі в Оболонському районі Києва, який стався вранці в п’ятницю, кваліфіковано як терористичний акт.

Теги: #київ #вибух #нова_пошта

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