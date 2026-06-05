Інтерфакс-Україна
Події
10:27 05.06.2026

На посади цифрових офіцерів уже призначено понад 800 фахівців із запланованих 2 тис.

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На посади цифрових офіцерів уже призначено понад 800 фахівців із запланованих 2 тис.

В Україні призначено понад 800 цифрових офіцерів із запланованих 2 тис., а перші 35 керівників цифрової трансформації Сил оборони успішно завершили двомісячне навчання в CDTO Campus, повідомляється на сайті Міноборони у п’ятницю. 

"Ці фахівці відповідають за те, щоб цифрові інструменти, зокрема, "Армія+", Delta та електронний документообіг, ефективно працювали на практиці безпосередньо в підрозділах, посилюючи технологічну перевагу України на полі бою", – йдеться у повідомленні.

Програма була побудована за трьома компонентами: стратегічні основи, розвиток компетенцій та лідерство. Викладачами виступили близько 40 практиків із Міністерства оборони України, сектору безпеки й оборони, ІТ-спільноти та аналітичного середовища.

У фіналі курсу учасники успішно захистили презентації з баченням цифрового розвитку своїх підрозділів. 

"Сьогодні у війську активно розгортаються системи управління персоналом, логістикою, документообігом бойовими процесами, і саме цифрові офіцери забезпечують щоб ці рішення працювали на практиці та відповідали потребам військовослужбовців", – зазначила заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Оксана Ферчук.

Програма реалізована в межах Факультету цифрової трансформації в Силах оборони – спільної ініціативи Міноборони та CDTO Campus. Навчання тривало два місяці.

Проєкт реалізований Міністерством оборони України спільно з Офісом ефективного регулювання BRDO за підтримки Міністерства оборони Німеччини.

Набір на наступні програми факультету здійснюватиметься у закритому форматі.

Факультет цифрової трансформації – освітній напрям для фахівців, які впроваджують цифрові рішення у війську. Його створено у межах національного освітнього проєкту CDTO Campus з метою підготовки фахівців з IT, аналітики та управління, які пришвидшують цифровізацію підрозділів. 

Теги: #цифрові_офіцери #міноборони #cdto_campus

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