Питання сексуальної моралі будуть викликати напруження в країні під час вступу до ЄС – голова ДЕСС Єленський

Віктор Єленський, голова Державної служби з етнополітики та свободи совісті України. Київ, 02.06.2026 | Фото: Інтерфакс-Україна / Олександр Зубко

Голова Державної служби з етнополітики та свободи совісті України (ДЕСС) Віктор Єленський вважає, що питання сексуальної моралі, зокрема одностатевих шлюбів, будуть викликати напруження в країні під час виконання зобов’язань щодо вступу до Європейського Союзу.

"Питання сексуальної моралі – одне із найбільш, якщо не найбільш, дражливих у відносинах між Церквами і сучасними суспільствами. Церква завжди наполягатиме на своєму баченні моралі та на власному розумінні гріха. У певних аспектах ці норми входять у суперечність із тими, які існують на Заході, зокрема країнах Європейського Союзу. Зокрема, це стосується питань абортів та одностатевих шлюбів. Для абсолютної більшості Церков це неприйнятно. Спроби посадити за один стіл громадських активістів, які обстоюють ліберальні норми в цій сфері, та церковних діячів виявилися, скажімо так, досить драматичними", – сказав Єленський в ексклюзивному інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

У зв’язку з цим, він навів приклад Польщі, де під час вступу до Євросоюзу, між урядом і Костелом точилася тривала й непроста дискусія за збереження права на власну позицію з питань моралі та шлюбу.

"Очевидно, що подібне напруження існуватиме і в нас у процесі виконання європейських зобов’язань та наближення до членства в Європейському Союзі", – констатував голова Служби.

На запитання, чи має держава зважати на відповідні коментарі від Ради церков і релігійних організацій, Єленський наголосив, що держава не може не зважати на такі позиції, оскільки Рада церков є однією з найбільших і найвпливовіших громадських організацій, яка спирається на достатньо широкі суспільні кола.

Водночас, він заначив, що існують і зобов’язання, які необхідно виконати для вступу до Європейського Союзу.

"Тому напруження із цього огляду неуникненне, хоча, як свідчить досвід таких країн, як Польща, Румунія і Болгарія, може набирати різної інтенсивності", – додав він.

Що стосується того, чи готова Церква йти на певні компроміси в якихось питаннях, Єленський зазначив, що хоч у Церков є свої "червоні лінії", але вони здатні до компромісів.

"Наприклад, візьмемо таке конкретне проблемне питання, як статеве виховання. Церква, наскільки я пам’ятаю, раніше дуже жорстко ставилася до будь-яких згадок про статеве виховання. Зараз вона, принаймні в позиції Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій, говорить про його необхідність, але з урахуванням віку школярів та їхнього психологічного стану. Як раз під час зустрічі з прем’єр-міністром наводився приклад підручника для 4 класу, де, як здалося всім присутнім, автори не врахували, що йдеться про дітей 9-10 років. Тобто, йдеться не про неможливість сексуального виховання, а про те, яким воно має бути", – розповів голова ДЕСС.

Як повідомлялося, у кінці травня представники Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій (ВРЦіРО) провели зустріч з прем’єр-міністром України Юлією Свириденко, на якій виказали занепокоєна змістом програми сексуального виховання і відповідних шкільних посібників.

Раніше Рада церков закликала владу не ухвалювати жодних законодавчих змін щодо узаконення одностатевих партнерств.