Інтерфакс-Україна
Події
10:15 05.06.2026

Поліція провела майже 60 одночасних обшуків у посадовців ВЛК: виявлено недостовірних відомостей у деклараціях на 200 млн грн

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Поліція провела майже 60 одночасних обшуків у посадовців ВЛК: виявлено недостовірних відомостей у деклараціях на 200 млн грн
Фото: https://www.facebook.com/frankivskpolice/posts/

Правоохоронці провели майже 60 одночасних обшуків у представників військово-лікарських комісій (ВЛК) та експертних команд з оцінювання повсякденного функціонування особи (ЕКОПФО) в рамках операції "Ескулап", повідомляє пресслужба Національної поліції України.

"За попередніми даними, сума виявлених недостовірних відомостей у  декларація посадових осіб сягає 200 млн грн", – йдеться у повідомленні.

Загалом, зазначають правоохоронці, суми розбіжностей між активами в декларації та реальним станом коливаються від 2 до 11 млн грн. 

"Йдеться про незадекларовані активи близьких родичів, зокрема, автівки, квартири, будинки, земельні ділянки, готівку. Чи навпаки задекларували активи, але вони значно перевищують офіційні доходи", – пояснили у поліції.

У межах кримінальних проваджень оперативники ДСР Нацполіції та його теруправлінь спільно зі слідчими підрозділами поліції в областях та прокуратурами у сфері оборони провели масштабні відпрацювання по всій Україні – 58 обшуків за місцями проживання фігурантів та транспортних засобах у 16 регіонах країни. 

Вилучили автомобілі, серед яких Mercedes-Benz GLE 300D 2025 року ринковою вартістю понад $100 тис, готівку в національній та іноземній валюті, медичні документи, виписки та документи ВЛК 36 пацієнтів, різноманітні договори, чеки про переказ готівки чи оплату товару, суми в яких коливаються від 600 тис. грн до понад одного мільйона гривень. Вилучені документи, можуть свідчити про легалізацію коштів, здобутих незаконним шляхом. Всі ці факти будуть перевірятися в межах кримінальних проваджень.

Окрім того, упродовж кількох днів складено понад 230 протоколів про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією за статтею 172-6 (порушення вимог фінансового контролю) кодексу України про адміністративні правопорушення. 

Досудове розслідування триває. Проводяться подальші заходи зі збору доказової бази для оголошення підозр фігурантам кримінальних проваджень. 

Теги: #обшуки #нацполіція #влк

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