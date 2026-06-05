Інтерфакс-Україна
Події
10:02 05.06.2026

За добу ворог понад 40 разів обстрілював Сумщину: загинули 2 людини, ще 14 постраждали

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За добу ворог понад 40 разів обстрілював Сумщину: загинули 2 людини, ще 14 постраждали

За добу, що минула, дві людини загинули, ще 14 – серед них діти, зазнали поранень через російськи обстріли, повідомив очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

"Ямпільська громада – загинули 57-річна жінка та 44-річний чоловік. Постраждали 1-річний хлопчик, 11-річна дівчина та п’ятеро жінок віком 37-78 років; Конотопська громада – постраждали хлопці 2, 9 і 15 років, 37-річна жінка та 47-річний чоловік; Білопільська громада – поранені чоловіки 37 і 54 років", – написав він у телеграм-каналі.

За його інформацію, окупанти здійснили понад 40 обстрілів по 23 населених пунктах у 19 громадах області. Є численні руйнування та пошкодження житла та об’єктів інфраструктури.

З прифронтових населених пунктів евакуйовано п’ять людей.

Повітряна тривога в області тривала 20 годин 26 хвилин.

Теги: #атаки_рф #сумщина

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