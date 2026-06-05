Рух транспорту через КПП "Солотвино" на кордоні з Румунією буде призупинено з 8 по 17 червня через ремонт мосту

Фото: https://www.facebook.com/zahidnuy.kordon

Рух транспортних засобів через пункт пропуску "Солотвино – Сігету-Мармацієй" на українсько-румунському кордоні буде тимчасово призупинено з 8 по 17 червня 2026 року, повідомила Державна митна служба України (ДМС).

Зазначається, що обмеження діятимуть щодня з 9:00 до 16:00.

"За інформацією румунської сторони, перекриття руху пов’язане з проведенням інфраструктурних робіт на історичному мосту через річку Тиса", – додали у ДМС.

Водночас у зазначений період пропуск пішоходів через пункт пропуску здійснюватиметься у штатному режимі.

ДМС просить громадян та перевізників, які здійснюють пасажирські перевезення, врахувати цю інформацію під час планування поїздок та за потреби обирати альтернативні маршрути перетину кордону.