Голова ДЕСС Єленський: після цієї війни ми багато дізнаємося про самовідданість наших капеланів

Віктор Єленський, голова Державної служби з етнополітики та свободи совісті України. Київ, 02.06.2026 | Фото: Інтерфакс-Україна / Олександр Зубко

Голова Державної служби з етнополітики та свободи совісті України (ДЕСС) Віктор Єленський заявляє, що динаміка заповнення капеланських посад в Силах оборони є досить непоганою, але не всі бажаючі відповідають вимогам.

"Ми не називаємо кількість військових капеланів, бо це питання комплектації військових формувань, але динаміка заповнення капеланських посад є досить непоганою. Уже відбулося 13 випусків капеланських курсів. Повністю закрити потребу на 100% неможливо, оскільки постійно формуються нові підрозділи, інші розформовуються – відбувається безперервний рух. Але попит є. І підрозділів, командири яких заявляють, що їм не потрібен військовий капелан, надзвичайно мало, хоча такі випадки трапляються", – сказав Єленський в ексклюзивному інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

На запитання, чи є достатня кількість бажаючих стати капеланами, голова ДЕСС зазначив, що бажаючі є, але не всі відповідають вимогам, оскільки капелан має бути офіцером, мати вищу освіту, відповідати за станом здоров’я та отримати санкцію свого священноначалля щодо придатності до цього виду служіння.

"Друге питання полягає в тому, що більшість віруючих у Силах оборони вважають себе православними. У Православної церкви України дійсно є проблеми із кількістю духовенства. По-перше, нерідко громади УПЦ переходять до ПЦУ без священника і, відповідно, один священник часом опікується двома, а то й трьома громадами. Крім того, священники опікуються також нашими біженцями. Оскільки, згідно з Томосом, Православна церква України не може мати свої парафії за межами України, наші біженці часто звертаються з проханням про українського священика. Чимало священиків суміщають своє служіння на українських єпархіях із виїздами за кордон, де служать для наших вимушених переселенців. Ну, і, звісно, саме священники ПЦУ заповнюють більшість посад військових капеланів", – розповів Єленський.

Він наголосив, що військового капелана не може замінити ніхто – ані військовий психолог, ані військовий юрист, ані політпрацівник.

"Капелан працює з так званими фінальними значеннями. Він може залишатися із бійцями в очікуванні неминучого. І тільки він може у цю хвилину знайти необхідне слово для солдата, який зазирає в очі смерті. Його роль унікальна і незамінна. Водночас він допомагає у найважчих ситуаціях залишатися не лише стійкими, а й зберігати людяність, що є надзвичайно важливо", – додав голова Служби.

Єленський нагадав, що від часів Другої світової війни чотири капелани, які врятували екіпаж судна "Дорчестер", стали іконою армії США.

"Я думаю, що після цієї війни ми ще багато дізнаємося про самовідданість наших капеланів", – наголосив він.

Як повідомлялося, 25 жовтня 2022 року Держетнополітики видало перші 83 мандати на право здійснення військової капеланської діяльності, а на початок жовтня 2025 року було видано уже 834 мандати. Тоді зазначалося, що загальна укомплектованість штатними посадами в Службі військового капеланства становить близько 45%, а штатних посад військових капеланів – це 43%.