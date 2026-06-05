Другий Київський ярмарок мистецької книги відбудеться у Києві 5-7 червня

Фото: KABF

Кивський ярмарок мистецької книги (KABF) вдруге можна буде відвідати у Експоцентрі Україна (ВДНГ) у Павільйоні культури, йдеться в публікації організаторів у соцмережі Instagram.

Зазначається, що на ярмарку будуть представлені видання «мистецьких книг» 53 видавців та авторів (34 - іноземних). Серед видань - примірники від самовидавців, художні альбоми, фотокниги, теоретичні праці дослідження сучасної візуальної культури.

Планується, що цього року програма буде розширеною - відбудуться тематичні дискусії, презентації, кінопокази, перформативні події та презентація вінілової культури за кураторством фотографа Дмитра Пруткіна та співзасновника архітектурного бюро ФОРМА Олексія Петрова.

Організатори пропонують 6 червня долучитись до відкритих читань та прочитати власні твори охочим (за попередньою реєстрацією). Також під час Kyiv Art Book Fair 2026 галерея The Naked Room представить роботи спільноти художниць і художників, яких до травня цього року обʼєднували майстерні на Нагірній, 22.

Ярмарок відбудеться за адресою проспект Академіка Глушкова 1, павільйон 13. У пʼятницю, 5 червня, ярмарок працюватиме з 17:00 по 21:00, у суботу, 6 червня, - з 10:00 по 21:00, у неділю, 7 червня - з 10:00 по 20:00. Відвідування ярмарку безкоштовне.

KABF є благодійною ініціативою, тому всі кошти, зібрані з продажу книжок від міжнародних видавців будуть спрямовані на ГО Basе UA - організацію, що здійснює евакуацію, надає гумдопомогу та реалізує програми для дітей та підлітків у Краматорську.