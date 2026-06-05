Інтерфакс-Україна
Події
09:41 05.06.2026

Одна людина загинула, ще четверо постраждали внаслідок удару ворожих дронів по Київщині

1 хв читати
Одна людина загинула, ще четверо постраждали внаслідок удару ворожих дронів по Київщині
Фото: https://t.me/Mykola_Kalashnyk

Життя щонайменше однієї людини забрав удар російських безпілотників по підприємству харчової промисловості у Броварському районі, ще четверо зазнали поранень, повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.

"За попередньою інформацією… внаслідок удару російських дронів загинула людина. Ще четверо людей травмовано. Ворог атакував мирне цивільне підприємство харчової промисловості. Людей, які в цей момент просто виконували свою роботу на робочих місцях", – написав він у повідомленні у телеграм-каналі.

За його словами, на території підприємства триває пожежа адміністративної будівлі, частково зруйновані конструкції. За оперативною інформацією, в будівлі можуть перебувати люди. Двох працівників рятувальникам уже вдалося деблокувати.

На місці працюють усі необхідні служби. Тривають рятувальні роботи, пошук людей та ліквідація наслідків атаки.

Теги: #атаки_рф #київщина

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:33 05.06.2026
Кількість загиблих на харчовому підприємстві в Броварському районі зросла до 4 людей – ОВА

Кількість загиблих на харчовому підприємстві в Броварському районі зросла до 4 людей – ОВА

10:04 05.06.2026
До двох людей збільшилась кількість загиблих через удар окупантів по Павлограду – ОВА

До двох людей збільшилась кількість загиблих через удар окупантів по Павлограду – ОВА

10:02 05.06.2026
За добу ворог понад 40 разів обстрілював Сумщину: загинули 2 людини, ще 14 постраждали

За добу ворог понад 40 разів обстрілював Сумщину: загинули 2 людини, ще 14 постраждали

09:23 05.06.2026
На Сумщині внаслідок атак БпЛА у Конотопі та Білопіллі травмовано п'ятеро людей серед них троє дітей – ДСНС

На Сумщині внаслідок атак БпЛА у Конотопі та Білопіллі травмовано п'ятеро людей серед них троє дітей – ДСНС

09:07 05.06.2026
ДСНС: на Дніпропетровщині внаслідок обстрілів загинула жінка, ще двоє людей постраждали

ДСНС: на Дніпропетровщині внаслідок обстрілів загинула жінка, ще двоє людей постраждали

00:36 31.05.2026
Київщина та німецька земля Гессен підписали Спільну декларацію про встановлення партнерських відносин – ОВА

Київщина та німецька земля Гессен підписали Спільну декларацію про встановлення партнерських відносин – ОВА

18:36 28.05.2026
Рятувальники Київщини продовжують ліквідацію наслідків удару 24 травня

Рятувальники Київщини продовжують ліквідацію наслідків удару 24 травня

15:48 25.05.2026
Організатору поставок українських будматеріалів для окупантів повідомили про підозру

Організатору поставок українських будматеріалів для окупантів повідомили про підозру

14:08 25.05.2026
Через "Дію" вже подано 1133 заявки на компенсацію та відновлення за останню масовану атаку у Києві та Київській області – Кулеба

Через "Дію" вже подано 1133 заявки на компенсацію та відновлення за останню масовану атаку у Києві та Київській області – Кулеба

14:15 20.05.2026
СБУ затримала на Київщині ділків, які під прикриттям благодійних фондів заробляли на ухилянтах

СБУ затримала на Київщині ділків, які під прикриттям благодійних фондів заробляли на ухилянтах

ВАЖЛИВЕ

Кількість загиблих на харчовому підприємстві в Броварському районі зросла до 4 людей – ОВА

Питання сексуальної моралі будуть викликати напруження в країні під час вступу до ЄС – голова ДЕСС Єленський

Голова ДЕСС Єленський: після цієї війни ми багато дізнаємося про самовідданість наших капеланів

Після зміни влади в Угорщині накладання європейських санкцій на патріарха РПЦ Кирила не блокуватиметься – голова ДЕСС Єленський

Голова ДЕСС Єленський: задля запровадження державно-церковного партнерства змін до Конституції вносити не потрібно

ОСТАННЄ

Поліція повідомила про підозру військовому ТЦК та члену ДФТГ за побиття ветерана в Києві

СБУ: Вперше в Україні 15 років тюрми отримала чинна суддя – голова Полтавського райсуду, яка працювала на ФСБ

"Нова пошта" повідомила про тимчасове призупинення роботи сортувального центру після ранкового вибуху в Києві

На посади цифрових офіцерів уже призначено понад 800 фахівців із запланованих 2 тис.

Питання сексуальної моралі будуть викликати напруження в країні під час вступу до ЄС – голова ДЕСС Єленський

Поліція провела майже 60 одночасних обшуків у посадовців ВЛК: виявлено недостовірних відомостей у деклараціях на 200 млн грн

Рух транспорту через КПП "Солотвино" на кордоні з Румунією буде призупинено з 8 по 17 червня через ремонт мосту

Голова ДЕСС Єленський: після цієї війни ми багато дізнаємося про самовідданість наших капеланів

Другий Київський ярмарок мистецької книги відбудеться у Києві 5-7 червня

Математика має залишатися обов'язковою складовою вступних випробувань до вишів – Міносвіти

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА