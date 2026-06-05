Одна людина загинула, ще четверо постраждали внаслідок удару ворожих дронів по Київщині

Фото: https://t.me/Mykola_Kalashnyk

Життя щонайменше однієї людини забрав удар російських безпілотників по підприємству харчової промисловості у Броварському районі, ще четверо зазнали поранень, повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.

"За попередньою інформацією… внаслідок удару російських дронів загинула людина. Ще четверо людей травмовано. Ворог атакував мирне цивільне підприємство харчової промисловості. Людей, які в цей момент просто виконували свою роботу на робочих місцях", – написав він у повідомленні у телеграм-каналі.

За його словами, на території підприємства триває пожежа адміністративної будівлі, частково зруйновані конструкції. За оперативною інформацією, в будівлі можуть перебувати люди. Двох працівників рятувальникам уже вдалося деблокувати.

На місці працюють усі необхідні служби. Тривають рятувальні роботи, пошук людей та ліквідація наслідків атаки.