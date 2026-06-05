Інтерфакс-Україна
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09:35 05.06.2026

Математика має залишатися обов'язковою складовою вступних випробувань до вишів – Міносвіти

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Математика має залишатися обов'язковою складовою вступних випробувань до вишів – Міносвіти

В Міністерстві освіти і науки заявляють, що вища освіта передбачає не лише здобуття фахових компетентностей, а й здатність людини навчатися, аналізувати інформацію, працювати з алгоритмами, розв’язувати проблеми та опановувати складні освітні програми, саме тому математика має залишатися обов’язковою складовою вступних випробувань до вишів.

"Чинна модель вступу вже враховує специфіку різних галузей знань. Для творчих спеціальностей результат з математики має мінімальний ваговий коефіцієнт під час розрахунку конкурсного бала. Від вступника вимагається лише підтвердити базовий рівень математичної грамотності, необхідний для успішного навчання у закладі вищої освіти", – йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що зміст предметного тесту НМТ з математики відповідає шкільній програмі та не виходить за межі шкільного курсу математики на кінець 11 класу, а частина тестових завдань охоплює теми, які відповідають рівню 5-7 класів, саме їх і достатньо для того, щоб набрати мінімальну кількість балів, необхідну для участі у вступній кампанії.

У відомстві додали, що важливість математичної грамотності підтверджують і міжнародні дослідження, зокрема результати PISA-2022 засвідчили, що понад 40% українських п’ятнадцятирічних підлітків не досягли навіть базового рівня математичної грамотності. 

"Мотивування учнів до вивчення математики не може відбуватися в умовах, коли складність предмета прирівнюють до його необов’язковості. Попри те, що математика вимагає високого рівня абстрактного мислення, уміння бачити закономірності, моделі та складні системи за повсякденними явищами, саме ці навички допомагають людині впевнено орієнтуватися як у професійній діяльності, так і в повсякденному житті", – цитує міністра Оксена Лісового прес-служба.

У Міносвіти наголошують, що йдеться не про поглиблені спеціалізовані знання, а про перевірку фундаментальних компетентностей, які є важливими для будь-якої сучасної освіченої людини.

"В умовах стрімкого розвитку технологій, цифровізації та поширення інструментів штучного інтелекту особливо важливо посилювати здатність громадян працювати з даними, критично оцінювати інформацію та ухвалювати обґрунтовані рішення. Саме тому збереження математики серед обов’язкових компонентів вступних випробувань відповідає стратегічним завданням розвитку освіти та людського капіталу України", – йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, цьогоріч НМТ проходить за минулорічною моделлю: в один день із можливістю додаткових сесій; перелік предметів НМТ залишається незмінним – вступники складають українську мову, математику, історію України та один предмет на вибір: іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія або українська література.

У соціальних мережах, як і минулого року, йдуть дискусії щодо того, що цьогорічні завдання важчі за минулорічні, зокрема з математики.

На цій хвилі обговорень голова підкомітету з питань вищої освіти Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Юлія Гришина разом із 50-ма депутатами зареєструвала альтернативний урядовому законопроєкт (№15254-1) щодо зменшення в 2027 році кількості предметів НМТ і встановлення, що математика буде не обов’язковим, а вибірковим предметом.

У свою чергу міністр освіти Оксен Лісовий заявив, що відомство не підтримує цей депутатський законопроєкт.

Теги: #нмт #математика #мон

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