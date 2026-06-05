Інтерфакс-Україна
Події
09:32 05.06.2026

Після зміни влади в Угорщині накладання європейських санкцій на патріарха РПЦ Кирила не блокуватиметься – голова ДЕСС Єленський

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Віктор Єленський, голова Державної служби з етнополітики та свободи совісті України. Київ, 02.06.2026
Віктор Єленський, голова Державної служби з етнополітики та свободи совісті України. Київ, 02.06.2026 | Фото: Інтерфакс-Україна / Олександр Зубко

Голова Державної служби з етнополітики та свободи совісті України (ДЕСС) Віктор Єленський вважає, що після зміни влади в Угорщині накладання загальноєвропейських санкцій на Володимира Гундяєва (патріарх Російської православної церкви (РПЦ) Кирило) не блокуватиметься.

"Як відомо, Кирила оберіг від загальноєвропейських санкцій персонально Орбан. Ми знаємо, що він оберігав не тільки російського патріарха, а родичів деяких російських олігархів і так далі. Тобто, це був глибоко корумпований режим. Патріарх Кирил знаходиться під санкціями деяких європейських країн. Думаю, наразі накладення на нього санкцій з боку Євросоюзу не блокуватиметься. Коли це питання буде розглядатися, я не думаю, що Угорщина тепер буде його гальмувати", – сказав Єленський в ексклюзивному інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна", коментуючи питання європейських санкцій щодо патріарха Кирила та інших архієреїв і кліриків РПЦ.

Голова Служби наголосив, що патріарх Кирил фактично перестав бути релігійним діячем.

"Він має свій номер у російському державному протоколі, бере участь у засіданнях колегії Міністерства оборони Російської Федерації, освячує зброю масового ураження, прямо говорить про те, що його метою є знищення української культури та ідентичності. Він бере безпосередню участь у війні проти України. Тому, на мою думку, можна очікувати застосування загальноєвропейських санкцій щодо Кирила", – вважає Єленський.

Як повідомлялося, в жовтні 2022 року президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти Володимира Гундяєва (патріарх Кирило).

Теги: #кирило #патріарх #рпц #єленський #десс

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