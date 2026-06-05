Інтерфакс-Україна
Події
09:29 05.06.2026

Вибух в Оболонському районі Києва кваліфіковано як терористичний акт – прокуратура

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Вибух в Оболонському районі Києва кваліфіковано як терористичний акт – прокуратура
Фото: https://t.me/gunpKyiv

Вибух у поштовому терміналі в Оболонському районі Києва, який стався вранці в п’ятницю, кваліфіковано як терористичний акт, повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

"Розпочато досудове розслідування за ч.3 ст. 258 КК України – терористичний акт, що призвів до загибелі людини. Досудове розслідування проводять слідчі ГУ СБУ у м.Києві та Київській області за процесуального керівництва Київської міської прокуратури", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Як повідомлялося, в Оболонському районі столиці ранком п’ятниці стався вибух на території сортувального центру поштового оператора, внаслідок чого загинула одна людина та ще двоє отримали поранення.

За попередньою інформацією, вибух стався під час огляду однієї з посилок.

Теги: #київ #теракт #вибух

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