На Сумщині внаслідок атак БпЛА у Конотопі та Білопіллі травмовано п'ятеро людей серед них троє дітей – ДСНС

Унаслідок атак ворожих безпілотників у Конотопі та Білопіллі на Сумщині травмовано п’ять осіб, серед яких троє дітей, повідомила пресслужба ДСНС України.

За даними рятувальників, пізно ввечері 4 червня ворожий безпілотник завдав удару по житловому сектору міста Конотоп. Унаслідок влучання сталося загоряння приватного житлового будинку, а також пошкодження чотирьох домоволодінь. Пожежу ліквідовано.

"Попередньо травмовано п’ять осіб, серед них троє дітей", – зазначено в повідомленні, поширеному у Телеграм.

Вранці 5 червня російські війська атакували місто Білопілля. Унаслідок атаки загорілася господарська будівля, всі осередки горіння ліквідовано.

У ДСНС зазначили, що внаслідок інциденту в Білопіллі люди не постраждали.