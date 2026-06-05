Інтерфакс-Україна
Події
09:20 05.06.2026

МАГАТЕ повідомило про набуття чинності локального припинення вогню біля ЗАЕС для ремонту лінії електропередачі

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МАГАТЕ повідомило про набуття чинності локального припинення вогню біля ЗАЕС для ремонту лінії електропередачі
Фото: https://www.iaea.org/

Режим локального припинення вогню на лінії фронту поблизу Запорізької атомної електростанції набув чинності, що дозволяє розпочати підготовчі роботи з відновлення пошкодженої високовольтної лінії електропередачі, повідомили в Міжнародному агентстві з атомної енергі (МАГАТЕ).

За даними агентства, у межах досягнутих домовленостей під контролем експертів МАГАТЕ технічні фахівці з обох сторін у найближчі дні розпочнуть ремонт 750-кіловольтної лінії "Дніпровська", яка була пошкоджена внаслідок бойових дій. Перед цим планується проведення масштабного розмінування території, де проходитимуть роботи.

"Це вже шосте тимчасове припинення вогню, яке гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі узгодив із Росією та Україною з кінця минулого року для сприяння забезпеченню зовнішнього електропостачання та гарантування ядерної безпеки", – йдеться в дописі, поширеному МАГАТЕ у соціальній мережі Х.

За інформацією агентства, лінія 750 кВ не функціонує вже понад два місяці, унаслідок чого Запорізька АЕС була повністю залежною від однієї лінії 330 кВ для забезпечення електроенергії, необхідної для охолодження шести зупинених реакторів. Упродовж останніх тижнів станція також неодноразово втрачала доступ і до цієї лінії, через що змушена була переходити на аварійні дизель-генератори як крайній захід.

Підготовку до ремонтних робіт ускладнює розташування пошкодженої ділянки – на високих опорах через лінію розмежування в районі Дніпра.

"МАГАТЕ продовжить робити все можливе, щоб допомогти захистити людей і довкілля від ризику ядерної аварії, яка не принесе користі абсолютно нікому і лише посилить воєнні руйнування та страждання", – йдеться в повідомленні відомства у п’ятницю.

Теги: #припинення_вогню #магате #заес

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