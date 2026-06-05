Голова ДЕСС Єленський: задля запровадження державно-церковного партнерства змін до Конституції вносити не потрібно

Віктор Єленський, голова Державної служби з етнополітики та свободи совісті України. Київ, 02.06.2026 | Фото: Інтерфакс-Україна / Олександр Зубко

Голова Державної служби з етнополітики та свободи совісті України (ДЕСС) Віктор Єленський вважає, що задля запровадження і поглиблення моделі державно-церковного партнерства змін до Конституції України вносити не потрібно, але можна запитати Конституційний суд, як він розуміє принцип відокремлення держави і Церкви.

"Це була ініціатива президента, яку він озвучив під час свого виступу у Верховній Раді у жовтні 2024 року. Ми можемо спостерігати, що еволюція державно-церковних відносин в Україні відбувається у напрямі державно-церковного партнерства. Я добре пам’ятаю 1991 рік, коли ухвалювався чинний закон "Про свободу совісті та релігійні організації". На той час це був справді колосальний прорив. Тоді здавалося, що достатньо звільнити церкву від обмежень і тиску тоталітаризму – і все розв’яжеться само по собі. Однак за понад три десятиліття суспільні відносини суттєво змінилися", – сказав Єленський в ексклюзивному інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна", коментуючи раніше озвучену ідею переходу до моделі державно-церковного партнерства.

Він відзначив, що згідно з Конституцією України, церква відокремлена від держави, водночас додав, що таке відокремлення може мати різні моделі.

"Ми хотіли б, щоб держава і церква співпрацювали в тих сферах, де суспільна місія релігійних організацій є особливо ефективною: гуманітарній, соціальній, охорони здоров’я, зміцнення сім’ї, природо- й пам’яткоохоронній та інших. Наприклад, сьогодні ще не є звичною практика, коли чернечий чин, який має багатовіковий досвід опіки над дітьми, відкриває дитячий садок або інший соціальний заклад, а держава фінансує надання відповідної послуги", – заявив голова Служби.

На його думку, наразі окремі нормативно-правові акти та застарілі практики стримують розвиток такого партнерства, і саме тому ДЕСС веде діалог із релігійними організаціями щодо того, які зміни необхідні для того, щоб їхній внесок у суспільно значущу діяльність став вагомішим.

"Перший аспект є концептуальним: нам необхідно зафіксувати, що хоча церква відокремлена від держави, вона не відокремлена від суспільства. Далі йдемо по цілком конкретним напрямам співпраці, зокрема надання соціальних послуг, розвиток медичного та в’язничного капеланства, освіта й реалізація гуманітарних проєктів. Не можу сказати, що все це перебуває у зародковому стані, але цей розвиток має бути безперервним – це однаково усвідомлюють і держава, і релігійні організації", – додав він.

На запитання, чи потрібні зміни до Конституції, щоб ініціативи державно-церковного партнерства не суперечили їй, Єленський відповів, що, на його думку, не потрібні.

"Відокремлення церкви від держави означає, що церква і держава є автономними, кожна у своїй сфері. Але це не означає, що між ними не може бути тісної співпраці", – наголосив голова Служби.

Також він заявив, що можна було би запитати Конституційний суд, як він розуміє принцип відокремлення держави і Церкви на сьогоднішній день.

Як повідомлялося, на початку вересня 2025 року Держетнополітики ініціювала обговорення гармонізації державно-церковних відносин. Зокрема йшлося, що принциповою відправною точкою у цьому процесі могла б стати заява Верховної Ради України про остаточний перехід до моделі державно-церковного партнерства за збереження світського характеру держави, невтручання у внутрішні справи церкви та унеможливлення інструменталізації і зловживання релігією на шкоду українському суспільству. Крім того, у відомстві вважають, що разом із цією заявою мають бути підготовлені зміни до закону "Про свободу совісті та релігійні організації", які б забезпечили поглиблення взаємодії держави і церкви у соціальній, гуманітарній, природо- та пам’яткоохоронній сферах, у військовому та в’язничному капеланстві, в освіті й культурі.

У жовтні 2025 року голова Держетнополітики Віктор Єленський заявив, що Україна працює над удосконаленням законодавства, щоб дозволило перейти до моделі державно-церковного партнерства.

3 червня 2026 року голова Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв допустив прийняття парламентом після завершення війни закону про державно-церковне партнерство.

Згідно зі статтею №35 Конституції України, церква і релігійні організації в Україні відокремлені від держави, а школа – від церкви.