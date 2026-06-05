ДСНС: на Дніпропетровщині внаслідок обстрілів загинула жінка, ще двоє людей постраждали

У Дніпропетровській області внаслідок ворожих обстрілів загинула жінка, ще двоє чоловіків отримали поранення, повідомляє пресслужба ДСНС України.

"Вночі ворог завдав ударів по місту Павлоград та Троїцькій громаді Павлоградського району. Внаслідок атаки загинула жінка, ще двоє чоловіків постраждали. Пошкоджено підприємство та приватні житлові будинки. Також виникла пожежа, яку рятувальники ліквідували", – наголошують в ДСНС ранком п’ятниці.

За інформацією відомства, у Самарівському районі, в Перещепинській громаді, внаслідок обстрілу пошкоджено приватний житловий будинок.

Окрім того, на Синельниківщині під ворожим ударом перебували Шахтарська та Миколаївська громади. Пошкоджено багатоквартирні житлові будинки, автозаправну станцію та транспортні засоби.

"На Нікопольщині під ворожим вогнем перебували місто Нікополь, Червоногригорівська, Марганецька та Покровська громади", інформують у Телеграм-каналі.