Пентагон може відмовитися від розміщення ракет Tomahawk у Німеччині через побоювання реакції РФ – ЗМІ

Міністерство оборони США розглядає можливість відмови від планів розміщення крилатих ракет Tomahawk у Німеччині через побоювання, що Росія може розцінити цей крок як ескалацію та вдатися до заходів у відповідь, повідомляє Politico з посиланням на європейських та американських посадовців.

За даними видання, потенційне рішення означатиме перегляд домовленостей, досягнутих за адміністрації президента США Джо Байдена, та може залишити Берлін без засобів оборони, які німецьке керівництво вважає необхідними.

Як зазначає Politico, цей крок є частиною ширшого перегляду ролі США в НАТО, що включає скасування розміщення тисяч американських військовослужбовців у Німеччині та плани щодо скорочення окремих військових ресурсів у Європі.

Видання також зазначає, що Вашингтон може бути занепокоєний скороченням власних запасів озброєнь після використання тисяч ракет Tomahawk і Patriot під час війни з Іраном. Міністр оборони США Піт Гегсет раніше повідомив Конгресу, що на відновлення витрачених боєприпасів знадобляться "місяці та роки".

"Американські посадовці побоюються, що Москва відповість заходами у відповідь, якщо адміністрація Трампа реалізує намір розгорнути високоточні ракети в центрі континенту, повідомили двоє європейських і один американський посадовець", – йдеться в повідомленні.

За даними видання, німецька влада вже розглядає європейські альтернативи для розвитку засобів високоточного ураження великої дальності. Водночас у Берліні побоюються, що скорочення американської військової участі змусить Європу швидше закривати оборонні прогалини, ніж це дозволяють можливості оборонної промисловості континенту.