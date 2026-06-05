Восьмеро людей постраждали внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби

Протягом минулої доби ЗС РФ завдали ударів по Харкову і 18 населених пунктах області, постраждали 8 людей, у тому числі діти, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов

"У с. Губарівка Богодухівської громади постраждали чоловіки 34, 35, 53 років, жінки 29 і 34 років та дівчатка 2 і 12 років; у м. Богодухів зазнала гострої реакції на стрес 49-річна жінка", – написав Синєгубов у своєму Телеграм-каналі.