Інтерфакс-Україна
Події
08:52 05.06.2026

Восьмеро людей постраждали внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби

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Восьмеро людей постраждали внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби

Протягом минулої доби ЗС РФ завдали ударів по Харкову і 18 населених пунктах області, постраждали 8 людей, у тому числі діти, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов

"У с. Губарівка Богодухівської громади постраждали чоловіки 34, 35, 53 років, жінки 29 і 34 років та дівчатка 2 і 12 років; у м. Богодухів зазнала гострої реакції на стрес 49-річна жінка", – написав Синєгубов у своєму Телеграм-каналі.

 

Теги: #наслідки #харківська_область #атака

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