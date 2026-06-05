Інтерфакс-Україна
Події
08:48 05.06.2026

Сили безпілотних систем уразили за добу 1571 ворожу ціль

1 хв читати
Сили безпілотних систем уразили за добу 1571 ворожу ціль

Підрозділи Сил безпілотних систем (СБС) вразили 1571 ціль противника впродовж доби, повідомили СБС у Телеграм-каналі станом на ранок п'ятниці.

Згідно з повідомленням серед уражених цілей: 382 одиниці особового складу, з яких 196 – ліквідовано; 60 точок вильоту БпЛА; 16 засобів РЕБ; 88 одиниць автомобільної техніки; 30 мотоциклів; 313 безпілотних літальних апаратів противника.

"З початку червня (01-04.06) підрозділами СБС уражено 6525 цілей противника, з них 1348 – особовий склад", – повідомили СБС.

 

Теги: #сбс #цілі #ураження

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:55 05.06.2026
Україна планує встановити 11 червня Днем Сил безпілотних систем – Свириденко

Україна планує встановити 11 червня Днем Сил безпілотних систем – Свириденко

07:59 05.06.2026
ППО ліквідувала 198 з 216 ворожих БпЛА: ворог атаакував двома керованими ракетами, зафіксовано влучання 16 дронів на 13 локаціях – Повітряні сили

ППО ліквідувала 198 з 216 ворожих БпЛА: ворог атаакував двома керованими ракетами, зафіксовано влучання 16 дронів на 13 локаціях – Повітряні сили

19:42 04.06.2026
СБС ЗСУ взяли під вогневий контроль Донецький аеропорт

СБС ЗСУ взяли під вогневий контроль Донецький аеропорт

14:54 04.06.2026
Внаслідок удару по нафтовому терміналу в Санкт-Петербурзі підтверджено пошкодження 6 резервуарів – Генштаб ЗСУ

Внаслідок удару по нафтовому терміналу в Санкт-Петербурзі підтверджено пошкодження 6 резервуарів – Генштаб ЗСУ

14:29 04.06.2026
СБС ЗСУ уразили російський корабель, ЗРГК "Панцир-С1" та інші об'єкти противника

СБС ЗСУ уразили російський корабель, ЗРГК "Панцир-С1" та інші об'єкти противника

12:48 04.06.2026
СБС знищили понад 100 тисяч російських військових за рік – командувач

СБС знищили понад 100 тисяч російських військових за рік – командувач

08:23 04.06.2026
ППО України збила 264 з 293 ворожих цілей, зафіксовано влучання балістичної ракети та 24 ударних БпЛА на 11 локаціях

ППО України збила 264 з 293 ворожих цілей, зафіксовано влучання балістичної ракети та 24 ударних БпЛА на 11 локаціях

13:32 03.06.2026
Українські безпілотники у Кронштадті уразили корвет "Бойкий", у Генштабі ЗСУ підтвердили масштабну пожежу на борту

Українські безпілотники у Кронштадті уразили корвет "Бойкий", у Генштабі ЗСУ підтвердили масштабну пожежу на борту

12:15 03.06.2026
У Генштабі ЗСУ заявили про ураження аеродрому "Саки" та ще низки воєнних об'єктів на ТОТ України

У Генштабі ЗСУ заявили про ураження аеродрому "Саки" та ще низки воєнних об'єктів на ТОТ України

12:05 03.06.2026
"Далекобійні санкції" в дії

"Далекобійні санкції" в дії

ВАЖЛИВЕ

Після зміни влади в Угорщині накладання європейських санкцій на патріарха РПЦ Кирила не блокуватиметься – голова ДЕСС Єленський

Голова ДЕСС Єленський: задля запровадження державно-церковного партнерства змін до Конституції вносити не потрібно

Україна планує встановити 11 червня Днем Сил безпілотних систем – Свириденко

У столиці внаслідок вибуху на сортувальному терміналі загинула людина, ще двоє поранені – поліція

У Запоріжжі зросла кількість постраждалих внаслідок вчорашньої атаки – вже 16, серед них дитина

ОСТАННЄ

Другий Київський ярмарок мистецької книги відбудеться у Києві 5-7 червня

Одна людина загинула, ще четверо постраждали внаслідок удару ворожих дронів по Київщині

Математика має залишатися обов'язковою складовою вступних випробувань до вишів – Міносвіти

Після зміни влади в Угорщині накладання європейських санкцій на патріарха РПЦ Кирила не блокуватиметься – голова ДЕСС Єленський

Вибух в Оболонському районі Києва кваліфіковано як терористичний акт – прокуратура

На Сумщині внаслідок атак БпЛА у Конотопі та Білопіллі травмовано п'ятеро людей серед них троє дітей – ДСНС

МАГАТЕ повідомило про набуття чинності локального припинення вогню біля ЗАЕС для ремонту лінії електропередачі

Голова ДЕСС Єленський: задля запровадження державно-церковного партнерства змін до Конституції вносити не потрібно

ДСНС: на Дніпропетровщині внаслідок обстрілів загинула жінка, ще двоє людей постраждали

Пентагон може відмовитися від розміщення ракет Tomahawk у Німеччині через побоювання реакції РФ – ЗМІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА