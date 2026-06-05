Сили безпілотних систем уразили за добу 1571 ворожу ціль

Підрозділи Сил безпілотних систем (СБС) вразили 1571 ціль противника впродовж доби, повідомили СБС у Телеграм-каналі станом на ранок п'ятниці.

Згідно з повідомленням серед уражених цілей: 382 одиниці особового складу, з яких 196 – ліквідовано; 60 точок вильоту БпЛА; 16 засобів РЕБ; 88 одиниць автомобільної техніки; 30 мотоциклів; 313 безпілотних літальних апаратів противника.

"З початку червня (01-04.06) підрозділами СБС уражено 6525 цілей противника, з них 1348 – особовий склад", – повідомили СБС.