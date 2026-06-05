Інтерфакс-Україна
Події
08:43 05.06.2026

Шестеро постраждалих, серед яких двоє дітей, внаслідок удару fpv-дрона по Губарівці Харківської області

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Шестеро постраждалих, серед яких двоє дітей, внаслідок удару fpv-дрона по Губарівці Харківської області

У четвер ввечері ЗС РФ завдали удару fpv-дроном по Губарівці Богодухівського району Харківської області, постраждало 6 людей, у тому числі діти.

"У цей час вулицею йшли дві родини з дітьми. Ворожий дрон вибухнув поруч із людьми. Внаслідок атаки поранення отримали шестеро мирних жителів: двоє чоловіків, двоє жінок, дворічна та 12-річна дівчатка. Усіх постраждалих госпіталізовано", – повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Розпочато досудове розслідува

 

Теги: #діти #харківська_область #атака #постраждалі

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