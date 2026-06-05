Стубб закликав до розширення ЄС до 40 країн із розглядом членства України та низки інших країн-кандидатів

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Президент Фінляндії Александр Стубб виступив за масштабне розширення Європейського Союзу до 40 держав, заявивши, що після приєднання нинішніх країн-кандидатів, зокрема України, Молдови та Грузії, блок має розглянути можливість подальшого розширення і поглиблення інтеграції з Великою Британією, Туреччиною, Норвегією, Ісландією та навіть Канадою, повідомляє CNBC.

Виступаючи на енергетичній конференції в Гельсінкі, Стубб зазначив, що ЄС має "мислити масштабно" та скористатися нинішнім "вікном можливостей" для розширення, яке, за його словами, може бути обмеженим у часі через глобальні політичні зміни та завершення війни Росії проти України.

"Вікно можливостей" для розширення ЄС "досить коротке, тому що коли війна в Україні закінчиться і, можливо, коли зміниться адміністрація США, я не знаю, тоді люди знімуть ногу з педалі газу і знову почнуть чіплятися до непотрібних речей", – зазначив Стубб.

Він наголосив, що стратегічна сила ЄС залежить від масштабу, а також запропонував більш гнучкі формати участі.

"У цей момент нам потрібно мислити масштабно, і географічно нам потрібно розширюватися або принаймні створювати такі форми членства, які є достатньо гнучкими, щоб у сумі включити 40 європейських держав – або навіть неєвропейських", – наголошує президент Фінляндії.

Стубб додав, що до порядку денного розширення слід включати Україну, Молдову та Грузію, а також враховувати можливі рішення щодо Ісландії та Норвегії.

Стубб також закликав приділити увагу перспективам наближення до ЄС Великої Британії, яка вийшла з блоку у 2020 році, або принаймні забезпечення її "якомога ближчого" зв'язку з Союзом.

Окремо він згадав Канаду, заявивши: "Хіба не було б чудово, якби Канада була 28-ю державою Європейського Союзу, а не 51-ю державою Сполучених Штатів?"

Також, за його словами, ЄС слід активніше працювати з Туреччиною та країнами Західних Балкан, які він назвав "найгарячішою точкою в Європі". Серед них він перелічив Сербію, Косово, Албанію, Чорногорію, Північну Македонію та Боснію і Герцеговину.