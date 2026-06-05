У столиці внаслідок вибуху на сортувальному терміналі загинула людина, ще двоє поранені – поліція

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У Оболонському районі столиці ранком п'ятниці стався вибух на території сортувального центру поштового оператора, внаслідок чого загинула одна людина та ще двоє отримали поранення.

За попередньою інформацією, вибух стався під час огляду однієї з посилок.

"Унаслідок події загинув 59-річний чоловік, ще двоє віком 37 та 41 рік – отримали поранення", – зазначається в повідомленні пресслужби поліції Києва.

За інформацією відомства, наразі встановлюються обставини вибуху а також на місці події працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки столичної поліції, рятувальники ДСНС та медики.