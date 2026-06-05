Сибіга провів переговори з главою МЗС Норвегії – обговорили підтримку України та безпеку

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів телефонні переговори з главою МЗС Норвегії Еспеном Бартом Ейде, під час яких сторони обговорили, зокрема, протидію балістичним загрозам та шляхи подальшого посилення протиповітряної оборони України.

Як повідомив Сибіга, під час розмови сторони підтвердили міцне партнерство між Україною та Норвегією, а також обговорили останні події в Європі та за її межами, вступ України до ЄС і тиск на Москву.

Також ішлося про роботу в Європі із захисту життя від балістичних загроз і можливі напрями подальшого зміцнення української системи протиповітряної оборони.

"Я поговорив з Еспеном Бартом Ейде, щоб підтвердити міцне партнерство між Україною та Норвегією. Ми обговорили останні події в Європі та за її межами, вступ України до ЄС і тиск на Москву. Ми також говорили про нашу роботу в Європі із захисту життя від балістичних загроз та шляхи подальшого посилення протиповітряної оборони України", – наголосив Андрій Сибіга у дописі в соціальній мережі X.