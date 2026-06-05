ППО ліквідувала 198 з 216 ворожих БпЛА: ворог атаакував двома керованими ракетами, зафіксовано влучання 16 дронів на 13 локаціях – Повітряні сили

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Сили оборони ліквідували 198 із 216 ворожих дронів, проте зафіксовано влучання 16 дронів на тринадцяти локаціях, повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

"За попередніми даними, станом на 07:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 198 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни", – йдеться в повідомленні.

Як зазначається, у ніч на 5 червня (з 18:00 4 червня) противник атакував двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із ТОТ Запорізької обл., та 216 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас, баражуючими боєприпасами "Бандероль" та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ – рф., Чауда – ТОТ АР Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Між тим, зафіксовано влучання 16 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 12 локаціях. Керовані авіаційні ракети не досягли своїх цілей.