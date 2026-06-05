У Запоріжжі зросла кількість постраждалих внаслідок вчорашньої атаки – вже 16, серед них дитина

Фото: https://t.me/dsns_telegram

Унаслідок ворожої атаки по Запоріжжю продовжує зростати кількість постраждалих – наразі відомо про 16 поранених, серед яких 9-річна дитина, повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Станом на ранок п'ятниці відомо про 16 постраждалих, серед яких 9-річна дівчинка: "Люди продовжують звертатися за медичною допомогою. Станом на зараз відомо вже про 16 постраждалих. Серед поранених – 9-річна дівчинка".

За його словами, усім постраждалим надається необхідна медична допомога.

Натомість пресслужба ДСНС України у Телеграм-каналі також зазначила, що в результаті ворожої атаки пошкоджено 3 автомобілі та скління багатоквартирного житлового будинку.

"Сталося загоряння трави на відкритій території на площі 10 кв. м. Рятувальники ліквідували пожежу", – наголошують у ДСНС.