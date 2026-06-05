Інтерфакс-Україна
Події
07:49 05.06.2026

У Запоріжжі зросла кількість постраждалих внаслідок вчорашньої атаки – вже 16, серед них дитина

1 хв читати
У Запоріжжі зросла кількість постраждалих внаслідок вчорашньої атаки – вже 16, серед них дитина
Фото: https://t.me/dsns_telegram

Унаслідок ворожої атаки по Запоріжжю продовжує зростати кількість постраждалих – наразі відомо про 16 поранених, серед яких 9-річна дитина, повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Станом на ранок п'ятниці відомо про 16 постраждалих, серед яких 9-річна дівчинка: "Люди продовжують звертатися за медичною допомогою. Станом на зараз відомо вже про 16 постраждалих. Серед поранених – 9-річна дівчинка".

За його словами, усім постраждалим надається необхідна медична допомога.

Натомість пресслужба ДСНС України у Телеграм-каналі також зазначила, що в результаті ворожої атаки пошкоджено 3 автомобілі та скління багатоквартирного житлового будинку.

"Сталося загоряння трави на відкритій території на площі 10 кв. м. Рятувальники ліквідували пожежу", – наголошують у ДСНС.

 

 

 

Теги: #постраждалі #запорізька

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:18 05.06.2026
У Корабельному районі Херсона внаслідок дронової атаки РФ загинула людина, ще двоє поранені – МВА

У Корабельному районі Херсона внаслідок дронової атаки РФ загинула людина, ще двоє поранені – МВА

00:54 05.06.2026
У Конотопі через влучання ворожого дрона горить будинок, троє постраждалих, серед них дитина – міський голова

У Конотопі через влучання ворожого дрона горить будинок, троє постраждалих, серед них дитина – міський голова

23:51 04.06.2026
У Запоріжжі число постраждалих через атаку по спальному району збільшилось до 11 людей, загинула жінка

У Запоріжжі число постраждалих через атаку по спальному району збільшилось до 11 людей, загинула жінка

21:24 04.06.2026
ОВА: У Запоріжжі внаслідок ворожої атаки постраждали вже четверо людей

ОВА: У Запоріжжі внаслідок ворожої атаки постраждали вже четверо людей

07:30 04.06.2026
Росіяни атакували Запорізьку область, є одна жертва і четверо поранених

Росіяни атакували Запорізьку область, є одна жертва і четверо поранених

15:51 03.06.2026
Кількість постраждалих у Рокитному Харківської області зросла до 9, двоє чоловіків загинули

Кількість постраждалих у Рокитному Харківської області зросла до 9, двоє чоловіків загинули

10:49 03.06.2026
У важкому стані четверо із 22 постраждалих у Дніпрі, що залишаються у лікарнях

У важкому стані четверо із 22 постраждалих у Дніпрі, що залишаються у лікарнях

08:47 03.06.2026
У Херсоні внаслідок нічної атаки дрона загинула жінка та постраждали шестеро людей – прокуратура

У Херсоні внаслідок нічної атаки дрона загинула жінка та постраждали шестеро людей – прокуратура

20:09 02.06.2026
Кличко повідомив про 90 поранених в Києві, з них 52 у лікарнях

Кличко повідомив про 90 поранених в Києві, з них 52 у лікарнях

14:23 02.06.2026
В Києві вже 79 постраждалих через нічний обстріл – КМВА

В Києві вже 79 постраждалих через нічний обстріл – КМВА

ВАЖЛИВЕ

У Корабельному районі Херсона внаслідок дронової атаки РФ загинула людина, ще двоє поранені – МВА

Стефанішина привітала ухвалення Палатою представників США Закону про підтримку України

Палата представників США ухвалила законопроєкт про підтримку України та нові санкції проти РФ

У Запоріжжі число постраждалих через атаку по спальному району збільшилось до 11 людей, загинула жінка

Трамп прокоментував ініціативу Зеленського щодо можливої зустрічі з Путіним: думаю, було б чудово, якби вони зустрілися

ОСТАННЄ

Окупанти за добу втратили 1550 осіб та 331 од. спецтехніки – Генштаб

Омбудсман про відкритий лист Зеленського до Путіна: Дипломатія має працювати, переговори необхідні всім

5 червня: Яке сьогодні свято, все про цей день

РФ застосовує проти України переважно нещодавно виготовлені дрони та ракети, однак зберігає запас "Іскандерів" – радник Міноборони

Стефанішина привітала ухвалення Палатою представників США Закону про підтримку України

Палата представників США ухвалила законопроєкт про підтримку України та нові санкції проти РФ

Внаслідок дронової атаки на Корабельний район Херсона загинув 75-річний чоловік – ОВА

Сили оборони відбили з початку доби 224 ворожі атаки – Генштаб

Качка у Парижі провів низку зустрічей на полях міністерської зустрічі Ради ОЕСР: у фокусі – реформи та євроінтеграція

ЗАГРОЗА ЗАСТОСУВАННЯ БАЛІСТИЧНОГО ОЗБРОЄННЯ З ПІВНОЧІ – ПОВІТРЯНІ СИЛИ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА