Окупанти за добу втратили 1550 осіб та 331 од. спецтехніки – Генштаб

Фото: https://www.facebook.com/OTU.DONETSK

Сили оборони за добу ліквідували 1550 окупантів, два танки, 68 артсистем, вісім бронемашин, 2046 БПЛА, а також 331 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ в Facebook ранком п'ятниці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 5.06.2026, орієнтовно, склали: особового складу – близько 1 369 340 (+1300) осіб, танків – 1 370 890 (+1550), бойових броньованих машин – 24 684 (+8), артилерійських систем – 43 315 (+68), РСЗВ – 1 832 (+2), засоби ППО – 1 404 (+1), літаків – 436 (+0), гелікоптерів – 353 (+0), наземних робототехнічних комплексів – 1 576 (+14), БПЛА оперативно-тактичного рівня – 329 772 (+2046), крилаті ракети – 4 733 (+0), кораблі/катери – 33 (+0), підводні човни – 2 (+0), автомобільної техніки та автоцистерн – 103 300 (+329), спеціальна техніка – 4 250 (+2)", – зазначено у повідомленні.

Дані уточнюються.