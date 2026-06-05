Інтерфакс-Україна
Події
07:23 05.06.2026

Омбудсман про відкритий лист Зеленського до Путіна: Дипломатія має працювати, переговори необхідні всім

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Омбудсман про відкритий лист Зеленського до Путіна: Дипломатія має працювати, переговори необхідні всім

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що єдиним надійним способом збереження людського життя та захисту прав і свобод є завершення війни та встановлення миру шляхом переговорів.

"Єдиний надійний спосіб зберегти людське життя, захистити права і свободи людини – це закінчення війни і встановлення миру. Дипломатія має працювати. Переговори необхідні всім. Берегти життя своїх громадян – обов'язок кожного відповідального державного діяча! Очікуємо на відповідь!", – зазначив Дмитро Лубінець, коментуючи відкритий лист президента України Володимира Зеленського до очільника Кремля Володимира Путіна.

 

Теги: #думка #лист #дипломатія

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