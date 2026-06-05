Омбудсман про відкритий лист Зеленського до Путіна: Дипломатія має працювати, переговори необхідні всім

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що єдиним надійним способом збереження людського життя та захисту прав і свобод є завершення війни та встановлення миру шляхом переговорів.

"Єдиний надійний спосіб зберегти людське життя, захистити права і свободи людини – це закінчення війни і встановлення миру. Дипломатія має працювати. Переговори необхідні всім. Берегти життя своїх громадян – обов'язок кожного відповідального державного діяча! Очікуємо на відповідь!", – зазначив Дмитро Лубінець, коментуючи відкритий лист президента України Володимира Зеленського до очільника Кремля Володимира Путіна.