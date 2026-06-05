Інтерфакс-Україна
Події
07:18 05.06.2026

У Корабельному районі Херсона внаслідок дронової атаки РФ загинула людина, ще двоє поранені – МВА

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У Корабельному районі Херсона внаслідок дронової атаки РФ загинула людина, ще двоє поранені – МВА

Внаслідок російської дронової атаки, що сталася ввечері 4 червня в Корабельному районі Херсона, одна людина загинула та ще двоє мирних жителів дістали поранення різного ступеня тяжкості, повідомили в пресслужбі міської військовій адміністрації.

Як зазначили в МВА, близько 22:30 ворожий безпілотник атакував Корабельний район міста, унаслідок чого постраждала 51-річна жінка.

"У неї діагностували вибухову травму, закриту черепно-мозкову травму, акубаротравму та осколкові поранення обох гомілок. Наразі потерпіла перебуває у лікарні", – зазначили у МВА.

Згодом у військовій адміністрації повідомили про ще одного постраждалого: близько 23:50 4 червня російські окупанти атакували чоловіка з БпЛА.

"39-річний херсонець дістав вибухову травму, закриту черепно-мозкову травму, акубаротравму та осколкові поранення правих плеча і стегна", – інформують у повідомленні, оприлюдненому в Телеграм.

Окрім того, очільник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько повідомив про загибель 75-річного чоловіка внаслідок цієї ж атаки.

"Російські окупанти вбили жителя Херсона. У Корабельному районі міста внаслідок атаки ворожого безпілотника загинув 75-річний чоловік. Смертельні поранення він отримав 4 червня близько 22:48. Травми виявилися несумісними з життям", – зазначив він.

Джерела: https://t.me/kherson_miskrada/72848

https://t.me/kherson_miskrada/72849

https://t.me/yaroslavshanko/4398

Теги: #постраждалі #херсон #атака #жертва

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