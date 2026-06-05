5 червня: Яке сьогодні свято, все про цей день

5 червня відзначають Всесвітній день довкілля, Міжнародний день боротьби з незаконним, непідзвітним та нерегульованим рибним промислом.

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Православна церква вшановує пам'ять святого священномученика Дорофея, єпископа Тирського.

День 1563 Російська агресія - Day 1563 Russian aggression

Всесвітній день довкілля

Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A / RES / 2994 (ХХVІІ).

11 травня 1971 року до Генерального секретаря ООН надійшло звернення, яке підписали 2200 діячів науки і культури з 23 країн світу. Вони попереджали людство про небезпеку, що загрожує йому у зв'язку із забрудненням довкілля: "Або ми покінчимо із забрудненням, або воно покінчить із нами".

1972 року в Стокгольмі відбулася Всесвітня конференція із захисту довкілля, на якій були присутні повноважні представники 113 держав. Учасники конференції ухвалили рішення про щорічне проведення Всесвітнього дня охорони довкілля 5 червня.

Офіційно Всесвітній день охорони довкілля заснований Генеральною асамблеєю ООН на її 27-й сесії 15 грудня 1972 року. Також з’явилася нова організація в системі ООН - Програма ООН з довкілля, під егідою якої відтоді й відзначається всією світовою спільнотою щорічно День охорони довкілля.

Міжнародний день боротьби з незаконним, непідзвітним та нерегульованим рибним промислом

5 червня відзначається Міжнародний день боротьби з незаконним, неповідомлюваним і нерегульованим рибним промислом. Цю дату було встановлено резолюцією Генеральної Асамблеї ООН у грудні 2017 року, а передувала цьому цілеспрямована робота Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН (ФАО).

На засіданнях ФАО вже тривалий час обговорювалися питання, пов'язані з проблемою збереження рибопромислових запасів, живих водних ресурсів, а також з виробленням способів управління ними.

Звіти фахівців говорять про те, що серед проблем, які стоять на шляху вирішення поставлених завдань, можна виділити кілька основних. До них належать: незаконний і необмежений рибальський промисел (браконьєрство), наявність ринків збуту для промисловиків-браконьєрів, проблеми екологічного характеру, пов'язані із забрудненням Світового океану.

Народилися в цей день:

430 років від початку (5-8.06.1596) вирішальної битви військ ватажка козацько-селянського повстання Северина Наливайка з поляками в урочищі Солониця поблизу Лубен;

205 років від дня народження Івана Васильовича Вернадського (1821-1884), українського вченого, економіста, публіциста, журналіста, видавця, громадського діяча, батька академіка В.Вернадського. Дату народження подано за даними Українського інституту національної пам'яті, інтернет-ресурсами; за іншими даними народився 07.06.1821 р.;

130 років від дня народження Михайла Павлович Алексєєва (1896-1981), літературознавця, мистецтвознавця, академіка;

100 років від дня народження Костянтина Мілонадіса (1926-2012), американського скульптора, народженого в Україні, співзасновника Українського інституту модерного мистецтва в Чикаго;

90 років від дня народження Степана Степановича Грищенка (1936), українського співака

Ще цього дня:

1894 - У Львові розпочала роботу найбільша за всю історію Галичини Загальна Крайова виставка;

1910 - У Києві відбувся перший політ на вітчизняному літаку конструкції професора Політехнічного інституту Олександра Кудашева, який сам же й виконував роль пілота. Через 11 днів у повітря підняв свій літак і студент Ігор Сікорський;

1919 - Під час українсько-польської війни 1918-1919 років розпочалася Чортківська офензива Української Галицької Армії (УГА), унаслідок якої від поляків було визволено Чортків, Тернопіль, Бучач і Перемишляни;

1945 - Воєначальники союзних держав підписали в Берліні Декларацію про поразку Німеччини і прийняття верховної влади в ній урядами СРСР, США, Великої Британії та Франції;

1977 - У продажу з'явився перший персональний комп'ютер Apple II;

1990 - Всеукраїнський Православний Собор у Києві проголосив відродження Української Автокефальної Православної Церкви (УАПЦ), відновив церковну структуру у вигляді патріархату й обрав українським патріархом митрополита Мстислава Скрипника.

Церковне свято

Цього дня вшановують священномученика Дорофея Тирського, який жив у 3-4 століттях. Дорофей служив єпископом у фінікійському місті Тирі. У період гоніння на християн за часів імператора Діоклетіана він переховувався від язичників; повернутися в Тир єпископ зміг лише після того, як на трон зійшов імператор Костянтин, який видав Міланський едикт.

Таку назву отримав документ, що проголошував релігійну терпимість на території Римської імперії. Дорофей керував своєю єпархією близько 50 років. Однак йому не судилося померти від старості: у період правління Юліана Відступника єпископ прийняв мученицьку смерть.

Святий Дорофей вважається автором "Синопсису" - зібрання оповідей про житіє пророків і апостолів. У ньому міститься один із варіантів списку апостолів від сімдесяти (так заведено називати учнів Ісуса Христа, а також їхніх безпосередніх учнів; вважається, що їх обрали в останній рік земного життя Спасителя).

Раніше ми вже розповідали, яке сьогодні церковне свято

Іменини:

Ігор, Георгій, Дмитро, Костянтин, Леонід, Марк, Петро, Федір.

З прикмет цього дня:

Сильний запах трави зранку - чекайте на дощ. Багато оводів - до багатого врожаю. Рясне цвітіння акації або горобини - буде врожайний рік. Туман над водою: до великої кількості грибів восени. Вважається, що якщо 5 червня виполоти всі бур'яни, то вони більше не виростуть.

Сни, побачені в ніч на 5 червня вважаються віщими, особливо для тих, хто народився цього дня.

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