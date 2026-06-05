Інтерфакс-Україна
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07:08 05.06.2026

РФ застосовує проти України переважно нещодавно виготовлені дрони та ракети, однак зберігає запас "Іскандерів" – радник Міноборони

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РФ застосовує проти України переважно нещодавно виготовлені дрони та ракети, однак зберігає запас "Іскандерів" – радник Міноборони
Фото: https://www.facebook.com/Serhii.Flash

Росія застосовує проти України переважно нещодавно виготовлені безпілотники та ракети, що може свідчити про обмеженість накопичених запасів і використання фактично "поточних" виробів із оборонної промисловості, повідомив радник міністра оборони України Сергій "Флеш" Бескрестнов.

За його словами, у Харкові було зафіксовано удар безпілотника Shahed, виготовленого лише кілька днів тому.

"Сьогодні до Харкова прилетів "Шахед", виготовлений буквально кілька днів тому. За датою виробництва можна косвенно судити про запаси зброї у противника", – зазначив Бескрестнов.

Він додав, що дрони Shahed зазвичай застосовуються у період 5-15 днів після виготовлення: "Тобто Росія атакує нас буквально прямо "з заводу".

Водночас, за його словами, балістичні ракети "Іскандер" 9М723 надходять із датою виробництва 2025 року, що може свідчити про наявність певних запасів цього типу озброєння.

"Тобто Росія постійно має запас "Іскандерів" щонайменше 180-250 ракет. Це погано", – зазначив Бескрестнов у дописі, поширеному у соціальній мережі Facebook.

Він також повідомив, що ракети "Циркон", які застосовуються проти України, мають маркування 2026 року виробництва. Ракети Х-101, за його словами, найчастіше виготовлені за кілька місяців до застосування і також датуються 2026 роком. Зенітні ракети С-400 (48Н6У) також мають маркування 2026 року, тоді як ракети Х-59 датуються третім кварталом 2025 року.

Бескрестнов підсумував, що загалом характер виробництва російських БПЛА та ракет свідчить про те, що більшість виготовлених засобів ураження одразу спрямовується на фронт.

"Загалом можна сказати, що виробництво БПЛА та ракет у РФ не дозволяє формувати великі запаси і майже все йде на фронт", – зазначив він.

 

Теги: #дрони #ракети #рф #запаси

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